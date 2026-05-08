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Hot Sale 2026: cuáles son los rubros que destacan en esta edición

Expectativa por una nueva edición de la oferta 'on line' con categorías para todos los gustos.

Por Agencia NA
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Los insumos para la decoración del hogar y la construcción, más productos de belleza y bienestar son los rubros que destacan por su participación y ofertas en el próximo Hot Sale 2026 que se inicia el próximo lunes.

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“Estos rubros pisan cada vez más fuerte en la consideración del usuario, que cada vez más confía en adquirir muebles, revestimientos o insumos de obra a través de internet, motivados por marcas que resuelven la logística pesada y la claridad técnica”, señaló a Noticias Argentinas, Franco Radavero, Gerente General de Tiendanube.

El ejecutivo sumó a “Belleza y Bienestar” como otra categoría de relieve y que en 2025 se consolidó como un segmento de “refugio y stockeo”.

Los datos señalan que en Hot Sale 2025 su crecimiento fue explosivo, la facturación se duplicó (+95%) respecto al año anterior, impulsada por un salto de 33% en la cantidad de órdenes.

En tanto, En CyberMonday -noviembre- fue una de las pocas categorías que logró crecer en volumen también en el cierre de año, confirmando que el cuidado personal ya es un gasto prioritario en la billetera del consumidor.

Cómo capitalizar las promociones

Radavero sostuvo que “para capitalizar las oportunidades que ofrece el evento, la clave estará en entender quién está del otro lado de la pantalla”.

“El comprador de este Hot Sale ya no se mueve por impulso: investigó los precios durante días y exige concretar su compra sin trabas y de manera fluida, a punto tal que hoy casi el 80% de las transacciones suceden desde el celular y 1 de cada 4 pagos se cierran mediante transferencia bancaria”, precisó.

El ejecutivo sostuvo que “esto da cuenta de una búsqueda cada vez más arraigada por la inmediatez. Al final del día, las marcas que logren capturar esa intención de compra, ofrezcan promociones reales y brinden una experiencia diferencial y sin fricciones, serán las ganadoras del evento”.

FUENTE: Agencia NA

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