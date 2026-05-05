Radiografía de la COVIAR: qué es, cómo se financiaba y qué era el PEVI tras la polémica resolución que lo elimina

La COVIAR se encuentra en el centro de la escena de la economía sanjuanina luego de darse a conocer la Resolución 55/2026, que elimina los aportes obligatorios de las bodegas para financiar su funcionamiento. Además, se estableció la derogación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) que la entidad debía llevar adelante.

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De acuerdo a información de la institución, la Corporación Vitivinícola Argentina (COVIAR) es un organismo público-privado que gestiona y articula las acciones necesarias para cumplir con los objetivos del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola (PEVI), asumiendo el desafío de transformar el sector vitivinícola y potenciarlo.

En este sentido, tiene jurisdicción nacional, encargado de administrar los recursos con los que, mediante la contribución obligatoria establecida en la Ley 25.849, las empresas vitivinícolas (bodegas, productores de mosto o uva en fresco) financian las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados en el PEVI. Por ejemplo, para una caja de vino de $2.500 representa $0,49 por litro, mientras que en una botella de $5.957 ascendía a $0,87 por litro, con una incidencia que oscilaba entre el 0,005% y el 0,0020% del valor total.

A su vez, la COVIAR tiene la tarea de promover la organización e integración de los actores de la cadena productiva, la innovación de productos y procesos que acrecienten el valor agregado del sector, con la finalidad de ganar, mantener y consolidar mercados externos, consolidar el mercado interno argentino y lograr el desarrollo sostenido del sector.

El directorio de la corporación está compuesto por diecisiete miembros titulares y sus respectivos suplentes, integrado por el sector privado (asociaciones de viñateros y productores) y el público (presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, ministros del área de Economía y Producción de las provincias de Mendoza y San Juan, entre otros).

PEVI: el plan que debía concretar la COVIAR

El principal objetivo de la COVIAR es llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Estratégico Vitivinícola. De acuerdo a la entidad, el PEVI ha sido diseñado para crear valor a través de la organización e integración de los actores de la cadena, la producción de vinos con mayor calidad y consistencia en todos los segmentos y productos, el desarrollo de la capacidad exportadora y de negociación, la penetración en mercados y la fidelización de clientes y consumidores.

De esta manera, tiene la labor de coordinar y administrar los recursos destinados a la vitivinicultura nacional bajo las prioridades del PEVI, fomentando la integración de pequeños productores y la innovación tecnológica. Para ello, se faculta la realización de investigaciones de mercado, campañas de promoción del consumo moderado y de productos como uva de mesa y pasas, además de gestionar capacitaciones, asistencia técnica y convenios estratégicos que impulsen la competitividad del sector tanto en el mercado interno como en las exportaciones.

El PEVI tenía vigencia, según la normativa, hasta el año 2020, aunque en noviembre ese mismo año el Directorio de la COVIAR dictó la Resolución 128/2020, aprobando una "Actualización del Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI 2030)".

¿Qué opinan los productores sobre la COVIAR?

Las expresiones de apoyo fueron rápidas y contundentes. La Cámara de Bodegueros de San Juan respaldó la Resolución 55/2026 de la Secretaría de Agricultura, que dio por finalizado el Plan Estratégico Vitivinícola 2020 (PEVI) y eliminó los aportes obligatorios previstos por ley.

En un comunicado, la entidad calificó la medida como “necesaria y largamente esperada”, al considerar que pone fin a un esquema de financiamiento “coercitivo” que imponía contribuciones sin contemplar la realidad económica de las bodegas y que afectaba su competitividad en un contexto adverso.

Además, la Cámara sostuvo que, cumplido el plazo del PEVI, corresponde evaluar sus resultados, los cuales —según señalaron— no lograron consolidar los objetivos de desarrollo, posicionamiento y crecimiento del consumo. En ese marco, destacaron la decisión oficial de cerrar el plan y avanzar hacia esquemas “basados en la voluntariedad, la eficiencia y resultados concretos”.

Su presidente, Mauricio Colomé, dijo a Tiempo de San Juan que “la COVIAR no cumplió su objetivo central de aumentar el consumo de vino y que, por el contrario, este cayó en los últimos años”.

Por su parte, Pablo Martín, presidente de la Mesa Vitícola, consideró que la eliminación de la obligatoriedad “es una de las quejas más comunes de los industriales sanjuaninos”, al tiempo que señaló que la medida no tiene impacto negativo para el viñatero y contribuye a reducir costos en un contexto complejo.

La Asociación de Viñateros Independientes, en tanto, apoyó a través de un comunicado la decisión al considerar que el sistema de aportes era compulsivo y no garantizaba la rentabilidad del productor primario.

Para finalizar, Alfredo Olivera, titular de la Federación de Viñateros, también avaló la medida y sostuvo que la entidad ya había manifestado su disconformidad con el accionar de COVIAR. “No cumplió con su objetivo y hoy los viñateros estamos en la peor crisis que se tenga conocimiento”, afirmó.