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Para captar ventas

Desde Rawson, comerciantes piden extender horarios ante el boom de visitantes en San Juan

La Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo de Rawson sugirió ampliar la atención para aprovechar la alta circulación de turistas y el nivel casi pleno de ocupación hotelera.

Por Elizabeth Pérez
El comercio de Rawson quiere aprovechar el fuerte flujo de visitantes por eventos deportivos, mineros y culturales.&nbsp;

El comercio de Rawson quiere aprovechar el fuerte flujo de visitantes por eventos deportivos, mineros y culturales. 

En medio de un inusual movimiento turístico y económico en la provincia, desde Rawson, el sector comercial comenzó a mover fichas para no quedarse fuera de lo que estiman es una oportunidad única para incrementar las ventas.

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A raíz de que San Juan es sede de diversos acontecimientos económicos y deportivos, la Cámara de Comercio Agroindustrial y Turismo del departamento salió a sugerir formalmente la extensión de los horarios de atención –ya sea corrido o más horas en la tarde noche- , en un contexto marcado por la llegada masiva de visitantes.

Combo de eventos

Según señalaron a través de un comunicado, San Juan atraviesa días de intensa actividad impulsados por eventos de gran convocatoria como la Expo Minera, la Maratón Campeonato Argentino, el Sudamericano de Futsal Silencioso y la Feria Internacional de las Artesanías.

Este combo empujó la ocupación hotelera a niveles cercanos al 99%, con fuerte presencia de empresarios, delegaciones y turistas. Tiempo de San Juan adelantó semanas atrás esta situación, que incluso repercutió en Mendoza.

Frente a ese escenario, desde la entidad que preside Gastón Villordo consideraron que se abre una oportunidad concreta para el comercio local. “Se registra una altísima afluencia de visitantes, lo que incrementa significativamente la circulación de personas y la demanda de bienes y servicios”, remarcaron.

Más ventas, el objetivo

La recomendación apunta a evaluar esquemas de horarios más amplios, ya sea con atención corrida o extendiendo la franja hacia la tarde-noche. La lógica es clara: en la entidad que conduce Gastón Villordo dicen que es una oportunidad para captar consumos que muchas veces surgen de manera espontánea, especialmente en un contexto turístico donde las rutinas no son las habituales.

En el sector entienden que no se trata solo de vender más en el corto plazo, sino también de acompañar una imagen de provincia activa y preparada para recibir eventos de escala. “Acompañar este momento no solo potenciará las ventas, sino que también contribuirá a consolidar la imagen de San Juan como un destino organizado”, destacó Villordo.

Aunque la iniciativa surge desde Rawson, el planteo deja sobre la mesa un debate más amplio sobre cómo el comercio sanjuanino se debe adaptar a picos de demanda cada vez más frecuentes, de la mano del crecimiento del turismo, la minería y los eventos deportivos y culturales.

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