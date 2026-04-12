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Rawson

Preocupación en el comercio de Villa Krause por los "gigantes" que pagan hasta $10.000.000 en alquiler y afectan al "negociante chico"

El aumento de los precios de los alquileres y la llegada de grandes marcas generan recambio de locales en el principal polo comercial de Rawson. Referentes del sector advirtieron a Tiempo de San Juan por el impacto en los comercios chicos y la pérdida de diversidad. Los valores mensuales.

Por David Cortez Vega
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El centro comercial de Villa Krause atraviesa en 2026 un escenario de presión por los altos alquileres, la caída del consumo y la llegada de grandes marcas. Desde el sector advirtieron que esta combinación está generando recambios constantes de locales y poniendo en riesgo la continuidad de pequeños comerciantes de Rawson, considerado uno de los polos comerciales más importantes de San Juan.

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De acuerdo a lo confirmado a Tiempo de San Juan por Gastón Villordo, presidente de la Cámara de Comercio de Rawson, alquilar un local actualmente en ese corredor puede costar desde $2 millones mensuales. “Hemos visto locales que se han pagado hasta $10 millones, sobre todo en esquinas donde se instalan franquicias de gran capital”, explicó.

Según indicó a este medio, estos niveles de precios vienen siendo advertidos desde hace tiempo y durante los últimos años impactan directamente en la estructura del comercio local.

Comerciantes históricos, en retroceso frente a grandes marcas

Para Villordo, la suba de alquileres no solo afecta la rentabilidad sino que está cambiando el perfil del centro rawsino. “Los comerciantes que hicieron grande el departamento están desapareciendo porque vienen estas grandes empresas y afectan al comerciante chico”, sostuvo en diálogo con este diario.

El fenómeno se concentra principalmente en el eje de Boulevard Sarmiento, donde los valores de los alquileres escalaron con fuerza en el último tiempo, incluso por encima de zonas de Capital por fuera del microcentro. El fenómeno se concentra principalmente en el eje de Boulevard Sarmiento, donde los valores de los alquileres escalaron con fuerza en el último tiempo, incluso por encima de zonas de Capital por fuera del microcentro.

En ese sentido, advirtió que el proceso puede derivar en una menor diversidad de oferta. “Vamos a dejar de tener un centro comercial con distintos precios y propuestas para pasar a tener pocos locales grandes”, planteó.

Locales que se alquilan rápido, pero duran poco

La dinámica actual muestra un recambio constante. Aunque los locales no permanecen vacíos por mucho tiempo, los inquilinos duran cada vez menos. “Se desocupa un local y se vuelve a alquilar rápido, pero hay comercios que duran muy poco porque no pueden sostener esos alquileres con las ventas actuales”, explicó Villordo. Incluso mencionó el caso de una reconocida tienda nacional que cerró a los pocos meses de abrir.

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A diferencia de lo que ocurre en el microcentro sanjuanino, donde comenzó a crecer la oferta de locales en venta, en Rawson predomina el alquiler, con alta demanda pero dificultades para sostener los costos.

Expansión del centro rawsino y precios que empiezan a acomodarse

Desde el sector inmobiliario manifestaron a este diario que el fuerte crecimiento de Villa Krause empujó los valores al alza, aunque en los últimos meses comenzaron a aparecer señales de ajuste. “Los precios subieron mucho de golpe por la demanda, pero llegó un punto en el que empezaron a bajar o mantenerse porque no hay consumo que los sostenga”, explicó Leonardo Pérez Tinto, vicepresidente del Colegio Público de Corredores Inmobiliarios de San Juan.

Además, indicó a este medio que el centro comercial empezó a expandirse hacia el Oeste, algo que antes no ocurría. “Eso genera más oferta de locales y puede hacer que los valores se acomoden”, afirmó.

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