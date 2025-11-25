martes 25 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado inmobiliario

Alquilar un local comercial en Rawson, ¿sigue siendo más caro que en el centro?: la palabra de los referentes y los números que alarman

En mayo pasado, autoridades del comercio y del sector inmobiliario hablaron sobre la diferencia de precios entre los polos más importantes de la provincia. Los precios en Villa Krause superaban los del microcentro capitalino. Seis meses después, confirmaron que el panorama es similar. Cuánto cuesta alquilar un local en Rawson y en Capital.

Por David Cortez Vega
image

La discusión sobre el precio de los alquileres comerciales volvió a encenderse en Rawson. Seis meses atrás, comerciantes y corredores inmobiliarios alertaran sobre valores más altos en Villa Krause que en zonas cercanas al microcentro capitalino. En este sentido, la tendencia no solo se mantiene sino que se profundiza en el tramo más codiciado del departamento del Sur del Gran San Juan. El Boulevard Sarmiento continúa liderando la lista de los alquileres más caros de la periferia, con montos que hoy superan los que se manejaban a mediados de año.

Lee además
¿la maldicion de calle mendoza? los locales sin inquilinos todavia preocupan a un tramo hipercomercial de san juan
Mercado inmobiliario

¿La maldición de calle Mendoza? Los locales sin inquilinos todavía preocupan a un tramo hipercomercial de San Juan
Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

A fines de mayo, rentar un local de dos por cuatro en Villa Krause costaba alrededor de $700.000, mientras que uno similar en las inmediaciones del microcentro podía conseguirse por $500.000. En ese momento, tanto Mauricio Turell como Hermes Rodríguez confirmaban que el fenómeno estaba impulsando una migración de pequeños comerciantes hacia la Capital para abaratar costos. Hoy, sin embargo, la presión en Rawson se intensificó y volvió a modificar el mapa.

Cuánto valen los alquileres de locales comerciales en Rawson

El presidente de la Cámara de Comercio Agroindustrial de Rawson, Gastón Villordo, reconoció que el problema central sigue siendo el mismo que en mayo, aunque con montos más altos. Los alquileres en el Boulevard Sarmiento se ubicaron en una nueva escala. “Un local en ese tramo cuesta entre $1.300.000 y $2.000.000. Lo más accesible ronda $1.400.000 y se trata de locales chicos, de 4x4”, explicó.

Con esos valores, Rawson vuelve a posicionarse por encima de varias zonas de Capital. Para el dirigente, alquilar en el Boulevard es más caro que hacerlo en buena parte del anillo comercial que rodea al microcentro. Esa diferencia impulsó, meses atrás, un movimiento inverso al habitual: comerciantes que dejaban Villa Krause para instalarse en Córdoba, Tucumán, Rioja, 9 de Julio o General Acha en busca de alquileres hasta 40 por ciento más económicos.

Para la autoridad, el sector vivió un semestre complejo. Según sus registros, alrededor de 30 comercios bajaron sus persianas desde mitad de año, en un contexto donde el consumo no repunta y la competencia con las ventas online se vuelve cada vez más marcada. “El comercio está muy competitivo. Hoy las ferias y las ventas por internet te quitan margen”, afirmó.

Villordo también señaló que el auge de la construcción de locales no representa un alivio real. “Hay más de 100 locales en obra, pero no son 100 dueños. Serán 10 o 20. El que hace un local no hace uno solo, hace cuatro o cinco”, explicó. Villordo también señaló que el auge de la construcción de locales no representa un alivio real. “Hay más de 100 locales en obra, pero no son 100 dueños. Serán 10 o 20. El que hace un local no hace uno solo, hace cuatro o cinco”, explicó.

La comparación con el microcentro sanjuanino

Desde el Colegio Público de Corredores Inmobiliarios coinciden con el diagnóstico. El vicepresidente, Leonardo Pérez Tinto, explicó que el tramo más caliente del Boulevard Sarmiento, las tres cuadras frente a la plaza, alcanza valores comparables a los de la Peatonal. “Ese sector está similar a la peatonal y por arriba de lo que se maneja en Laprida y General Acha”, precisó.

El resto de Rawson sigue en crecimiento, aunque aún no alcanza los valores del microcentro sanjuanino. Sin embargo, la presión sobre los alquileres y la concentración de demanda en un puñado de cuadras generan un comportamiento atípico en el mercado.

El movimiento recuerda lo que ocurre en zonas clave del centro capitalino, como el tramo de calle Mendoza entre Laprida y Rivadavia, donde el recambio de inquilinos y los locales vacíos marcaron la agenda en noviembre. En ese sector, el metro cuadrado ronda los $20.000 a $25.000, lo que deja alquileres mensuales cercanos a $1.800.000 para espacios de 90 m². Aun así, no fue solo el precio lo que provocó cierres sino la caída del consumo.

Temas
Seguí leyendo

En el fin de semana largo "es el más exitoso de la historia" para Milei, cuál fue la cifra de ocupación hotelera en San Juan

El Gobierno de San Juan reabre una exigente compulsa para contratar la ART que cubre a todos los estatales

El mercado económico sigue en alerta: dudas sobre reservas, riesgo país firme y señales mixtas desde el Gobierno

La reforma tributaria que busca la Nación: el IVA, el cheque y cómo impactaría en San Juan

El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual

ANSES confirmó quienes cobran aumento y un extra antes de Navidad

El desembarco que mueve el tablero industrial en Albardón: quiénes llegan, de donde vienen y por qué

Las colonias de verano, hasta cinco veces más caras en comparación al 2024: los precios en San Juan y los cupos

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana
Imágenes

Los casamientos del año: las influencers sanjuaninas que dieron el sí y tiraron la casa por la ventana

Captura de Google Maps del lugar donde fue encontrada la pareja.
En Córdoba

Horror: encontraron a una pareja muerta en un hotel alojamiento

Robo, persecución de película y detención: el Duki sanjuanino y el cara de malo, al calabozo por robar en una casa
En Capital

Robo, persecución de película y detención: el "Duki" sanjuanino y el "cara de malo", al calabozo por robar en una casa

El control fronterizo Juntas del Toro en el paso de Agua Negra, del lado chileno.
Temporada a full

Mirá todas las mejoras que estrena el Paso de Agua Negra para una mejor experiencia de sanjuaninos y chilenos este verano

Productos de la agroindustria sanjuanina se venderán en Tierra del Fuego: un empresario sanjuanino abre un local minorista y mayorista a mediados de diciembre. (imagen generada con IA)
Inspirador

De Sarmiento a Ushuaia: la historia de un empresario sanjuanino exitoso que ahora se lleva los sabores de la provincia al fin del mundo

Te Puede Interesar

Alquilar un local comercial en Rawson, ¿sigue siendo más caro que en el centro?: la palabra de los referentes y los números que alarman
Mercado inmobiliario

Alquilar un local comercial en Rawson, ¿sigue siendo más caro que en el centro?: la palabra de los referentes y los números que alarman

Por David Cortez Vega
Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas
Terminó en el hospital

Entre cinco emboscaron y le robaron a un chofer de aplicación en Chimbas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson
Tras las rejas

Dos detenidos por robar tomates y ajos en fincas de Santa Lucía y Rawson

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados
Galería de imágenes

Las mejores postales que dejó el encuentro entre Alianza y Desamparados

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino
Argentina vitivinícola

En el Día del Vino Bebida Nacional se estrena la miniserie: País Divino