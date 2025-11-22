El golpe económico de llevarse materias: en San Juan, los precios de las consultas en los institutos superó el 100% interanual

Como cada año, entre noviembre y diciembre se mezclan la urgencia estudiantil y el esfuerzo económico de muchas familias sanjuaninas . Con los exámenes encima y las previas acumuladas, los institutos de apoyo escolar viven su clásico repunte. Pese a ello, este 2025 llega con una diferencia marcada respecto del año pasado , ya que los precios superaron el 100% interanual.

Los tres centros consultados -Umana, Saavedra y ABC- coinciden en que el movimiento se aceleró recién en las últimas semanas, después de un segundo cuatrimestre más flojo. Aun así, noviembre volvió a llenar las aulas, los escritorios y las pantallas, con estudiantes que necesitan muchas más horas de clase para poder rendir, indicaron a Tiempo.

En Centro Educativo Umana, las tarifas actuales muestran con claridad la escalada del año. Las consultas en nivel primario oscilan entre $6.350 y $8.150; para secundario van de $7.150 a $8.950; y para universitarios rondan los $7.800 a $9.600. La modalidad -ya sea en domicilio, online o en biblioteca- termina de definir el valor final.

Pablo Umana explicó que el segundo tramo del año fue más difícil de lo esperado. “El segundo cuatrimestre no fue muy bueno”, resumió. Sin embargo, noviembre volvió a poner todo en marcha. El instituto sostiene un esquema de promociones para 12, 18 y 24 horas mensuales y también planes familiares, algo que, según el titular, facilitó que muchos alumnos pudieran sostener las clases necesarias en esta etapa.

Las clases siguen siendo personalizadas y la demanda se concentra en Matemática, Inglés, Historia, Lengua, Física y Química, además del curso de Excel Avanzado.

En Instituto Saavedra, las consultas para alumnos de primaria y secundaria quedaron fijadas en $13.000, mientras que para universitarios cuestan $16.000. El apoyo mensual, con dos horas semanales, asciende a $90.000 para los dos primeros niveles y $95.000 para universitarios. Con tres horas por semana, los valores aumentan a $112.000 y $120.000 respectivamente.

La materia completa para primaria y secundaria cuesta $120.000 y el trimestre o cuatrimestre se ubica en $85.000. Para universitarios, preparar un final regular alcanza los $150.000 y un parcial se trabaja por $95.000. Los cursos de ingreso también subieron: $57.000 para el paso a secundaria y entre $90.000 y $115.000 para el nivel universitario, según si es mensual o intensivo.

Matías Saffe, responsable del instituto, aseguró que el movimiento se intensificó recientemente. “La demanda creció durante las últimas semanas”, afirmó. Matemática, Lengua, Química, Física y las materias económicas son las que más consultas reciben.

En ABC, el escenario es particular: mantienen los valores de noviembre y recién aplicarán el aumento en diciembre. Hoy, la hora y media para primaria cuesta $9.000 y para secundaria $10.000. La hora universitaria está en $14.000. Con la suba prevista, la clase de primaria pasará a $12.000, mientras que secundaria y universitario seguirán igual.

Desde el instituto señalaron que trabajan sobre todo con estudiantes que deben rendir previas y que el movimiento viene creciendo sostenidamente. “Viene en crecimiento la demanda”, comentaron. Las consultas se concentran principalmente en Matemática, Física, Inglés y Química.

Las materias más demandadas

Más allá de los cambios de precios, las promociones y los distintos formatos de cursado, los institutos coinciden en la misma fotografía. El podio de las materias más buscadas prácticamente no se movió. Matemática continúa como la gran protagonista, seguida por Física y Química, que sostienen su presencia en secundaria y universidad. Inglés vuelve a reforzar su lugar, especialmente en Umana y ABC, mientras que Lengua e Historia también se mantienen activas. En el caso de Saavedra, las materias económicas suman un flujo de consultas constante entre los universitarios.