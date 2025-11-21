Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

La muerte de Emiliana Rocha , la adolescente de 17 años que falleció electrocutada este jueves en Las Chacritas , sigue generando conmoción en 9 de Julio . Mientras la Justicia avanza en la investigación para determinar las responsabilidades, familiares y allegados expresan el profundo dolor que dejó la tragedia.

Este viernes, una familiar de Emiliana publicó un mensaje de despedida en redes sociales, donde expresó el impacto por la pérdida y el cariño hacia la joven. “Mi vida… aún no lo puedo creer. Siempre te tendré presente, mi Emicha. Te amo. Volá alto, mi angelito”, escribió, en un posteo cargado de tristeza.

La investigación por la tragedia

Según confirmaron fuentes judiciales, la adolescente murió producto de una descarga eléctrica provocada por una conexión precaria dentro de su vivienda. Aunque todo indica que se trató de una electrocución, la UFI de Delitos Especiales aguarda el informe de los Bomberos de la Policía, quienes realizaron pericias en la escena.

El objetivo es establecer si un cableado en mal estado -o una posible conexión clandestina, como señalaron otras fuentes- fue el detonante de la fatal descarga.

El hecho ocurrió en horas de la siesta, en la casa donde Emiliana vivía con sus padres, ubicada cerca del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. De acuerdo a la investigación preliminar, la joven habría intentado cargar su teléfono celular cuando hizo contacto con cables dañados, lo que derivó en la descarga eléctrica que terminó con su vida.

¿Habrá imputaciones?

La fiscalía, a cargo de Nicolás Schiattino, analiza por estas horas los elementos para determinar si corresponde avanzar con una imputación por homicidio culposo, como ocurre en casos similares cuando hay adultos responsables del hogar y se constata negligencia en las instalaciones eléctricas.

Sin embargo, no se descarta que pueda aplicarse la figura de “pena natural”, un criterio excepcional que considera que la pérdida de un hijo constituye, en sí misma, la sanción más dolorosa, por lo que la Justicia puede resolver no avanzar penalmente contra los padres.