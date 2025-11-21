viernes 21 de noviembre 2025

Tragedia en Las Chacritas

Quién era la joven que murió electrocutada en 9 de Julio

La Justicia investiga si una conexión eléctrica precaria provocó la descarga fatal, mientras su familia la despidió con un mensaje cargado de dolor. El posteo en redes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image
Este viernes, una familiar de Emiliana publicó un mensaje de despedida en redes sociales, donde expresó el impacto por la pérdida y el cariño hacia la joven. “Mi vida… aún no lo puedo creer. Siempre te tendré presente, mi Emicha. Te amo. Volá alto, mi angelito”, escribió, en un posteo cargado de tristeza.

La investigación por la tragedia

Según confirmaron fuentes judiciales, la adolescente murió producto de una descarga eléctrica provocada por una conexión precaria dentro de su vivienda. Aunque todo indica que se trató de una electrocución, la UFI de Delitos Especiales aguarda el informe de los Bomberos de la Policía, quienes realizaron pericias en la escena.

El objetivo es establecer si un cableado en mal estado -o una posible conexión clandestina, como señalaron otras fuentes- fue el detonante de la fatal descarga.

El hecho ocurrió en horas de la siesta, en la casa donde Emiliana vivía con sus padres, ubicada cerca del Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento. De acuerdo a la investigación preliminar, la joven habría intentado cargar su teléfono celular cuando hizo contacto con cables dañados, lo que derivó en la descarga eléctrica que terminó con su vida.

¿Habrá imputaciones?

La fiscalía, a cargo de Nicolás Schiattino, analiza por estas horas los elementos para determinar si corresponde avanzar con una imputación por homicidio culposo, como ocurre en casos similares cuando hay adultos responsables del hogar y se constata negligencia en las instalaciones eléctricas.

Sin embargo, no se descarta que pueda aplicarse la figura de “pena natural”, un criterio excepcional que considera que la pérdida de un hijo constituye, en sí misma, la sanción más dolorosa, por lo que la Justicia puede resolver no avanzar penalmente contra los padres.

