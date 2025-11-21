Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

Un fuerte operativo contra el tráfico de fauna se desplegó en el departamento Sarmiento, donde personal de la Policía Rural N°4 ejecutó tres medidas judiciales tras una investigación por la venta ilegal de aves autóctonas.
La Policía Rural N°4 realizó tres allanamientos y recuperó especies protegidas que estaban listas para su comercialización. Las aves quedaron bajo resguardo para su recuperación.
Por orden del Juzgado de Paz a cargo de la Dra. Barassi, los efectivos ingresaron a distintos domicilios y secuestraron 36 aves silvestres, entre ellas benteveos, diucas, loicas, chamuchinas, chiriguas, piquito de oro y cardenal copete rojo, además de una importante cantidad de jaulas y trampas utilizadas para la captura y tenencia ilegal.
El operativo contó con el apoyo de la Dirección de Tenencia y Rescate de Aves Silvestres, que trasladó a los ejemplares hasta una veterinaria para iniciar su proceso de recuperación.
Los dos investigados, Juan Esquivel (35) y Gladys Esquivel (31), fueron notificados por infracción a las leyes 606-L y 941-R, que protegen a la fauna autóctona en San Juan.
Desde la fuerza recordaron que la captura, venta y comercialización de aves autóctonas está prohibida, ya que se trata de especies protegidas por normativas provinciales y nacionales.
A su vez, informaron que cualquier vecino puede realizar denuncias de manera anónima comunicándose con las Unidades Rurales 1 y 2 o al CISem 911.