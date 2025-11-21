Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

Un fuerte operativo contra el tráfico de fauna se desplegó en el departamento Sarmiento, donde personal de la Policía Rural N°4 ejecutó tres medidas judiciales tras una investigación por la venta ilegal de aves autóctonas.

Ambiente Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

Especie poco conocida Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos

Por orden del Juzgado de Paz a cargo de la Dra. Barassi , los efectivos ingresaron a distintos domicilios y secuestraron 36 aves silvestres , entre ellas benteveos, diucas, loicas, chamuchinas, chiriguas, piquito de oro y cardenal copete rojo , además de una importante cantidad de jaulas y trampas utilizadas para la captura y tenencia ilegal.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.41 AM (1)

El operativo contó con el apoyo de la Dirección de Tenencia y Rescate de Aves Silvestres, que trasladó a los ejemplares hasta una veterinaria para iniciar su proceso de recuperación.

Los dos investigados, Juan Esquivel (35) y Gladys Esquivel (31), fueron notificados por infracción a las leyes 606-L y 941-R, que protegen a la fauna autóctona en San Juan.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.42 AM

Desde la fuerza recordaron que la captura, venta y comercialización de aves autóctonas está prohibida, ya que se trata de especies protegidas por normativas provinciales y nacionales.

A su vez, informaron que cualquier vecino puede realizar denuncias de manera anónima comunicándose con las Unidades Rurales 1 y 2 o al CISem 911.