viernes 21 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Allanamiento

Cayó banda dedicada a vender aves autóctonas en Sarmiento: rescataron 36 animales entre jaulas y trampas

La Policía Rural N°4 realizó tres allanamientos y recuperó especies protegidas que estaban listas para su comercialización. Las aves quedaron bajo resguardo para su recuperación.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.41 AM
WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.42 AM
WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.41 AM (1)

Un fuerte operativo contra el tráfico de fauna se desplegó en el departamento Sarmiento, donde personal de la Policía Rural N°4 ejecutó tres medidas judiciales tras una investigación por la venta ilegal de aves autóctonas.

Lee además
Dos operativos realizados en los últimos 15 días que involucraron la caza de suris generó alarma e inquietud sobre estas aves. (Imagen ilustrativa)
Especie poco conocida

Caza de suri cordillerano en San Juan: para qué los atrapan, cómo y los detalles de los últimos dos operativos
Cuatro ejemplares de suri cordillerano fueron rescatados en una casa de Iglesia. Se trata de aves protegidas por ley.
Ambiente

Rescataron 4 particulares aves de la Cordillera que estaban en el gallinero de una casa

Por orden del Juzgado de Paz a cargo de la Dra. Barassi, los efectivos ingresaron a distintos domicilios y secuestraron 36 aves silvestres, entre ellas benteveos, diucas, loicas, chamuchinas, chiriguas, piquito de oro y cardenal copete rojo, además de una importante cantidad de jaulas y trampas utilizadas para la captura y tenencia ilegal.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.41 AM (1)

El operativo contó con el apoyo de la Dirección de Tenencia y Rescate de Aves Silvestres, que trasladó a los ejemplares hasta una veterinaria para iniciar su proceso de recuperación.

Los dos investigados, Juan Esquivel (35) y Gladys Esquivel (31), fueron notificados por infracción a las leyes 606-L y 941-R, que protegen a la fauna autóctona en San Juan.

WhatsApp Image 2025-11-21 at 10.08.42 AM

Desde la fuerza recordaron que la captura, venta y comercialización de aves autóctonas está prohibida, ya que se trata de especies protegidas por normativas provinciales y nacionales.

A su vez, informaron que cualquier vecino puede realizar denuncias de manera anónima comunicándose con las Unidades Rurales 1 y 2 o al CISem 911.

Temas
Seguí leyendo

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Ríos invisibles, pozones y trampas marinas: los factores clave en la desaparición de joven sanjuanino en La Serena

Asaltaron a una anciana en su casa en Concepción y se llevaron medio millón de pesos

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

Una casa rodante quedó destruida tras un incidente en Ruta 40

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
un auto atraveso el guardarrail de la circunvalacion y quedo atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025
Galería de fotos

Buscate si fuiste al ventoso primer día de la Fiesta Nacional de Sol 2025

La mujer denunciada, Mónica Paredes Narváez.
Traición y fraude

Mala amiga: ayudó a su vecina del Médano y de paso la estafó con dos préstamos; ahora debe devolver $1.300.000

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Clima

Se suspende la feria de la Fiesta Nacional del Sol pero habrá show y espectáculo

Te Puede Interesar

El sistema Braille, fundamental para no videntes.
Inclusión

¿Sistema Braille en las boletas para votar en San Juan en 2027?

Por Miriam Walter
Sebastián Aguirre, Pablo Ezequiel Pérez, Braian Álvarez Cuello, Enzo Alfredo Pérez y Franco Alfredo Monteleone.
Caso Emanuel Rodríguez

La banda acusada de asaltar y dejar cuadripléjico al empresario de Rawson vuelve a Tribunales

Explota la venta ilegal de entradas que son gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol, en las redes. 
De no creer

Explota la venta ilegal de entradas gratuitas para la Fiesta Nacional del Sol: a cuánto las ofrecen

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas
Video

Un auto atravesó el guardarraíl de la Circunvalación y quedó atrapado en el medio de la avenida: cinco personas fueron hospitalizadas

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves
Servicio

Cómo se desarrollará la Fiesta Nacional del Sol el domingo, tras la suspensión de la Feria el jueves