sábado 22 de noviembre 2025

Mal coequiper

El "Clyde" infiel: robó con su compañera en un asentamiento de Santa Lucía, escapó en soledad y a ella la atraparon

Una pareja fue sorprendida robando palos rollizos en el asentamiento Pedro Echagüe, en plena madrugada. El hombre logró huir y dejó abandonada a la mujer, quien terminó detenida y quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En las primeras horas del viernes, una pareja quedó en evidencia en pleno intento de robo en el asentamiento Pedro Echagüe, en Santa Lucía. La maniobra terminó de la peor manera para la mujer, que fue detenida en el lugar, mientras que su compañero huyó sin mirar atrás.

Todo ocurrió cerca de las 4:20 de la madrugada, cuando un vecino advirtió la desaparición de dos palos rollizos de su propiedad y dio aviso inmediato al 911. Al llegar los efectivos de la Comisaría 5ª, encontraron a los sospechosos trasladando uno de los postes, de unos 4,5 metros de largo.

Al ser descubiertos y ante la voz de alto, el hombre optó por escapar entre las sombras del asentamiento, abandonando a su compañera. La mujer, identificada como Melani Carrizo, no logró huir y fue aprehendida en el lugar.

Carrizo quedó a disposición de la UFI Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Ezequiel Eiben, mientras continúa la búsqueda del hombre que escapó dejando solo el botín… y a su socia en el delito.

