El "Clyde" infiel: robó con su compañera en un asentamiento de Santa Lucía, escapó en soledad y a ella la atraparon

En las primeras horas del viernes, una pareja quedó en evidencia en pleno intento de robo en el asentamiento Pedro Echagüe , en Santa Lucía . La maniobra terminó de la peor manera para la mujer , que fue detenida en el lugar, mientras que su compañero huyó sin mirar atrás.

Todo ocurrió cerca de las 4:20 de la madrugada, cuando un vecino advirtió la desaparición de dos palos rollizos de su propiedad y dio aviso inmediato al 911. Al llegar los efectivos de la Comisaría 5ª, encontraron a los sospechosos trasladando uno de los postes, de unos 4,5 metros de largo.

Al ser descubiertos y ante la voz de alto, el hombre optó por escapar entre las sombras del asentamiento, abandonando a su compañera. La mujer, identificada como Melani Carrizo, no logró huir y fue aprehendida en el lugar.

Carrizo quedó a disposición de la UFI Flagrancia, bajo la intervención del ayudante fiscal Ezequiel Eiben, mientras continúa la búsqueda del hombre que escapó dejando solo el botín… y a su socia en el delito.