Atraparon a cuatro mendocinos con cocaína de máxima pureza y muchos billetes en Pocito

Un operativo policial desarrollado este miércoles por la tarde en Pocito terminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de una importante cantidad de cocaína de alta pureza. La intervención estuvo a cargo de detectives de la Unidad de Investigaciones Especiales San Juan de la Policía Federal Argentina, quienes actuaron tras recibir una denuncia anónima.

El procedimiento se concretó en la zona de calle Mendoza, entre calles 11 y 12. Allí, los efectivos frenaron la marcha de un Volkswagen Suran y, durante la identificación de sus cuatro ocupantes -dos mujeres y dos hombres, estos últimos provenientes de Mendoza-, detectaron un fuerte estado de nerviosismo que despertó sospechas. Con la autorización de la Unidad Fiscal Federal, dirigida por el fiscal Maldonado, se avanzó con la requisa del vehículo.

En el interior del rodado, los investigadores hallaron más de medio kilogramo de cocaína de máxima pureza, además de varios teléfonos celulares y una considerable suma de dinero en pesos y moneda extranjera. Todo el material fue secuestrado y los ocupantes quedaron a disposición de la Justicia.

Las actuaciones se realizaron bajo los lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación y en el marco del renovado funcionamiento del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina, que continúa reforzando los controles y tareas de inteligencia en la provincia.