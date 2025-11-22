Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

La noche rockera de la Fiesta Nacional del Sol tuvo una previa de lujo. En las afueras del estadio del Bicentenario, donde miles aguardaban el show de Ciro y Los Persas, los looks, las ansias y las anécdotas se mezclaron en un clima que olía a birra y mucha expectativa.

Tiempo de San Juan dialogó con los fanáticos que fueron llegando de a poco, cada uno con su propia historia y su forma de vivir el rock. Entre ellos destacó un fan que cayó impecable, de traje y zapatos, cerveza en mano. Contó que es funcionario de Salud, que venía “directo del acto inaugural" y que no pensaba perderse por nada del mundo la oportunidad de ver a Ciro.

El resto del público aportó el color más clásico de las previas rockeras: zapatillas gastadas, jeans rotos, musculosas, remeras de Los Piojos, de Los Redondos o de cualquier banda que marcó una época. El look rolinga -flequillo rebelde, remerita negra, bandana atada al brazo- estuvo presente como si fuese obligatorio para entrar.

