sábado 22 de noviembre 2025

En el Bicentenario

Del fan que cayó de traje y zapatos a la previa con birra y mucho rock: el color de la previa de Ciro y Los Persas

Tiempo de San Juan recorrió el Bicentenario en la noche rockera de la Fiesta Nacional del Sol y se topó con fanáticos de todos los estilos. Mirá.

Por Carla Acosta
estelares ciro

La noche rockera de la Fiesta Nacional del Sol tuvo una previa de lujo. En las afueras del estadio del Bicentenario, donde miles aguardaban el show de Ciro y Los Persas, los looks, las ansias y las anécdotas se mezclaron en un clima que olía a birra y mucha expectativa.

Tiempo de San Juan dialogó con los fanáticos que fueron llegando de a poco, cada uno con su propia historia y su forma de vivir el rock. Entre ellos destacó un fan que cayó impecable, de traje y zapatos, cerveza en mano. Contó que es funcionario de Salud, que venía “directo del acto inaugural" y que no pensaba perderse por nada del mundo la oportunidad de ver a Ciro.

El resto del público aportó el color más clásico de las previas rockeras: zapatillas gastadas, jeans rotos, musculosas, remeras de Los Piojos, de Los Redondos o de cualquier banda que marcó una época. El look rolinga -flequillo rebelde, remerita negra, bandana atada al brazo- estuvo presente como si fuese obligatorio para entrar.

