viernes 21 de noviembre 2025

Por dentro

El detrás de escena que nadie vio: conocé la previa del show "San Juan, mi tierra querida" en el Velódromo

Tiempo ingresó para mostrar toda la intimidad del espectáculo final. En los vestuarios, los bailarines y actores ultiman detalles de vestuario, revisan cambios rápidos y repasan coreografías entre risas nerviosas y concentración absoluta. La energía se siente en cada pasillo.

Por Florencia García
ae1c7ddb-9566-400c-990f-58dd83613de9

Mientras cientos de sanjuaninos llenan las tribunas del velódromo esperando que empiece el espectáculo central de la Fiesta Nacional del Sol, detrás del telón se mueve un universo paralelo. Tiempo de San Juan ingresó al backstage de “San Juan, mi tierra querida”, el show que cada noche emociona al público, para mostrar cómo se prepara cada artista antes de salir a escena.

El recorrido permitió acceder a espacios donde la adrenalina y el trabajo minucioso conviven minuto a minuto. En los vestuarios, los bailarines y actores ultiman detalles de vestuario, revisan cambios rápidos y repasan coreografías entre risas nerviosas y concentración absoluta. La energía se siente en cada pasillo.

En la sala de los guitarristas, el clima es distinto: allí reina una mezcla de armonía y precisión. Decenas de músicos afinan instrumentos, ajustan sonido y repasan pasajes clave del guion musical. El sonido de las cuerdas se convierte en una antesala perfecta para lo que luego retumbará en el escenario principal.

image

El equipo también ingresó al área de peinado y maquillaje, donde un ejército de estilistas trabaja sin pausa para mantener la estética de cada personaje. Brochas, aerosoles, brillos y retoques finales forman parte de una coreografía silenciosa que sostiene la magia escénica.

Finalmente, el ingreso al escenario ofrece la postal más impactante: técnicos colgando luces, sonidistas haciendo pruebas, jefes de piso dando indicaciones y artistas esperando su turno entre bambalinas. Todo convive en un ritmo frenético pero perfectamente coordinado.

image

Cada noche, antes de que se enciendan las luces y arranque la emoción, hay un engranaje humano que trabaja con dedicación para que “San Juan, mi tierra querida” se convierta en uno de los momentos más esperados de la Fiesta Nacional del Sol. Y este es el detrás de escena que, hasta hoy, nadie había mostrado.

Las fotos

image
image
image
image
Dejá tu comentario

