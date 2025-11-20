jueves 20 de noviembre 2025

Día I

Tecnología, identidad e inclusión: así fue el gran show de la Fiesta del Sol

Láseres, pantallas y 300 artistas dieron forma a un espectáculo que homenajeó la esencia sanjuanina bajo una fuerte impronta emocional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El show central de la Fiesta Nacional del Sol 2025 volvió a conquistar al público con una puesta en escena que combinó tradición, talento local e innovación técnica. Bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, el espectáculo propuso un recorrido emocional por la identidad provincial, destacando la poesía, la música y las historias que forman parte del ADN sanjuanino.

Con un despliegue de luces láser, pantallas de alta definición y un cuidadoso diseño visual, la tecnología se convirtió en un elemento clave para darle dinamismo y color a cada cuadro, acompañando a los artistas y sumergiendo al público en una experiencia sensorial única.

Entre los rostros reconocidos que formaron parte del elenco se destacaron Martina Florez, Melissa Quiroga, Juanse Arano, Ernesto Villavicencio, Andrés Cantos y Aimé (Eli Domínguez), quienes aportaron solidez interpretativa y emoción en cada aparición.

La propuesta también tuvo un fuerte componente de inclusión: niños y jóvenes con discapacidad participaron activamente del espectáculo y recibieron uno de los aplausos más prolongados de la noche, en un gesto que reafirmó la diversidad como parte esencial de la construcción cultural sanjuanina.

Las mejores fotos

image
image
image
image
image
image
image
