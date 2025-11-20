Tecnología, identidad e inclusión: así fue el gran show de la Fiesta del Sol

El show central de la Fiesta Nacional del Sol 2025 volvió a conquistar al público con una puesta en escena que combinó tradición, talento local e innovación técnica. Bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”, el espectáculo propuso un recorrido emocional por la identidad provincial, destacando la poesía, la música y las historias que forman parte del ADN sanjuanino.
Con un despliegue de luces láser, pantallas de alta definición y un cuidadoso diseño visual, la tecnología se convirtió en un elemento clave para darle dinamismo y color a cada cuadro, acompañando a los artistas y sumergiendo al público en una experiencia sensorial única.
Entre los rostros reconocidos que formaron parte del elenco se destacaron Martina Florez, Melissa Quiroga, Juanse Arano, Ernesto Villavicencio, Andrés Cantos y Aimé (Eli Domínguez), quienes aportaron solidez interpretativa y emoción en cada aparición.
La propuesta también tuvo un fuerte componente de inclusión: niños y jóvenes con discapacidad participaron activamente del espectáculo y recibieron uno de los aplausos más prolongados de la noche, en un gesto que reafirmó la diversidad como parte esencial de la construcción cultural sanjuanina.