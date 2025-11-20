Lejos de incomodarse, los artistas se tomaron la situación con humor y siguieron trabajando a pesar del vendaval. Chistes, gestos y ocurrencias improvisadas lograron arrancar sonrisas y aliviar la molestia del viento.

Ni el viento ni la tierra los frenó: los actores de la Fiesta del Sol le pusieron onda en medio del caos Un grupo de actores itinerantes que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol ayudó al público a ingresar al estadio en medio de fuertes ráfagas. Con humor y oficio, se ganaron aplausos. Al mal tiempo...mucha risa.