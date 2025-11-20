jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Ni el viento ni la tierra los frenó: los actores de la Fiesta del Sol le pusieron onda en medio del caos

Un grupo de actores itinerantes que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol ayudó al público a ingresar al estadio en medio de fuertes ráfagas. Con humor y oficio, se ganaron aplausos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La previa de la noche cuartetera tuvo un condimento inesperado. El viento levantó tierra justo cuando cientos de personas llegaban al Estadio del Bicentenario. En medio del desorden que provocaron las ráfagas, un grupo de actores itinerantes de la Fiesta Nacional del Sol (FNS) se convirtió en protagonista.

Lee además
euforia y corridas en el bicentenario: asi fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto
Expectativa por el tunga-tunga

Euforia y corridas en el Bicentenario: así fue la apertura de puertas en la noche de cuarteto
el viento, la lluvia y la fiebre mana: los antecedentes de las suspensiones de la fiesta nacional del sol
Al mal tiempo...

El viento, la lluvia y la fiebre Maná: los antecedentes de las suspensiones de la Fiesta Nacional del Sol

Vestidos con sus personajes y desplegando su carisma, acompañaron a la gente en el ingreso, guiando y conteniendo a quienes se veían sorprendidos por la tierra.

Lejos de incomodarse, los artistas se tomaron la situación con humor y siguieron trabajando a pesar del vendaval. Chistes, gestos y ocurrencias improvisadas lograron arrancar sonrisas y aliviar la molestia del viento.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Ni el viento ni la tierra los frenó: los actores de la Fiesta del Sol le pusieron onda en medio del caos Un grupo de actores itinerantes que forma parte de la Fiesta Nacional del Sol ayudó al público a ingresar al estadio en medio de fuertes ráfagas. Con humor y oficio, se ganaron aplausos. Al mal tiempo...mucha risa. Seguí toda la previa de la #fns2025 junto a @tiempodesanjuan #sanjuan #viento #fiestanacionaldelsol #suspencion"
View this post on Instagram
Temas
Seguí leyendo

Parte de San Juan sigue bajo alerta este domingo: se espera viento y, ¿llega finalmente la lluvia?

"Vivo está FNS con mucha emoción y nostalgia": Giselle Fernández, a 10 años de su coronación

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: "Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá"

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo

Tecnología, identidad e inclusión: así fue el gran show de la Fiesta del Sol

Orrego, ante la suspensión de la feria: del "tuvimos que tomar decisiones" a la confirmación del domingo

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Adicción a la comida: síntomas, consecuencias y estrategias para combatir este trastorno explicados por una sanjuanina

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
¡llego el ventarron a la fiesta nacional del sol! las imagenes de las rafagas en el estadio del bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario
Video

¡Llegó el ventarrón a la Fiesta Nacional del Sol! Las imágenes de las ráfagas en el Estadio del Bicentenario

En detalle, cada uno de los aspectos a tener en cuenta para ser parte de la Fiesta Nacional del Sol 2025. video
¡Es hoy!

Fiesta Nacional del Sol 2025: la guía definitiva con todo lo que tenés que saber para ser parte del festejo

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel video
Crimen en Santa Lucía

El asesino de Milagros está dispuesto a reconocer el crimen y aceptará la pena de 17 años de cárcel

 Imagen ilustrativa
Inseguridad

Brutal ataque de motochorros a una periodista sanjuanina en Desamparados

Te Puede Interesar

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá
FNS

Darío Barassi, entre nostalgia y orgullo: "Quiero que mis hijas vivan lo que yo viví acá"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas
Investigación

Instalaciones precarias y en mal estado, la combinación mortal de la tragedia en Las Chacritas

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo
En detalle

Los cinco momentos más destacados del show en el Velódromo

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?
Pronóstico

Tras el viento Sur, ¿cómo estará el tiempo este viernes en San Juan?

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento
En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento