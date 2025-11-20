jueves 20 de noviembre 2025

En la vía pública

Confirman la identidad del hombre que murió en Albardón: un video captó el trágico momento

Según informaron fuentes allegadas al hecho que desató un revuelo este jueves al mediodía, una cámara de seguridad registró la situación y, por ello, la fiscalía secuestró las imágenes que descartan cualquier tipo de sospecha.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una tragedia enlutó a Albardón este jueves al mediodía, cuando un hombre que circulaba en bicicleta por la vía pública se descompensó y falleció en el lugar. Fuentes ligadas al procedimiento confirmaron que el fallecido es Lorenzo Poblete, de 68 años, oriundo de la Villa San Miguel, quien cayó al pavimento y, pese a los intentos por mantenerlo con vida, murió.

El hecho que provocó revuelo fue registrado por una cámara de seguridad de una carnicería situado en las inmediaciones, que captó el momento justo en el que la víctima que se desplazaba por calle Laprida y Rawson y pierde la vida. Es por ello que personal de la UFI de Delitos Especiales secuestró las imágenes que descartan cualquier tipo de sospecha, a la espera de los resultados del informe de autopsia.

Por el suceso, efectivos de la Comisaría 18° -a cargo de José Casas- fueron comisionados en la escena a la que también acudió una ambulancia. La médica que llegó al sitio constató la muerte. Más tarde desplegarían su labor los integrantes de la Policía Científica, bajo las órdenes del Ministerio Público.

Los vecinos del lugar también presenciaron el trágico momento y fueron los primeros en alertar a las autoridades. Fuentes del caso indicaron que Poblete residía en la zona de calle Formosa, por lo que rápidamente pudo ser reconocido por las personas que atestiguaron la dramática situación.

Es que fuentes allegadas comentaron que el fallecido, de inmediato, recibió asistencia y que le practicaron RCP durante un largo tiempo. Sin embargo, no lograron el cometido y su muerte fue confirmada con la profesional de la salud que actuó en el caso.

