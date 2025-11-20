Una casa rodante quedó destruida tras un incidente en Ruta 40

Foto: Gentileza Telesol.

Un impactante episodio ocurrió este jueves en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, cuando una casa rodante que era remolcada por una camioneta terminó prácticamente destruida por razones que aún no fueron determinadas.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo arrastraba la casilla cuando, en circunstancias que se investigan, esta se desestabilizó y quedó desarmada sobre la calzada, y dejó desparramado todo lo que había en el interior de la misma.

Efectivos policiales trabajan en el lugar para ordenar el tránsito y establecer qué provocó el incidente. No trascendió, por el momento, si hubo personas lesionadas.

Compartí esta nota en redes sociales:







