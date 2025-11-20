jueves 20 de noviembre 2025

Curioso suceso

Una casa rodante quedó destruida tras un incidente en Ruta 40

Una casa rodante terminó deshecha sobre la calzada en Ruta 40 y General Acha, en un incidente cuyos motivos aún se investigan. La Policía trabaja en el lugar para ordenar el tránsito.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Gentileza Telesol.&nbsp;

Foto: Gentileza Telesol. 

Un impactante episodio ocurrió este jueves en la intersección de Ruta 40 y calle General Acha, cuando una casa rodante que era remolcada por una camioneta terminó prácticamente destruida por razones que aún no fueron determinadas.

Según informaron fuentes policiales, el vehículo arrastraba la casilla cuando, en circunstancias que se investigan, esta se desestabilizó y quedó desarmada sobre la calzada, y dejó desparramado todo lo que había en el interior de la misma.

Efectivos policiales trabajan en el lugar para ordenar el tránsito y establecer qué provocó el incidente. No trascendió, por el momento, si hubo personas lesionadas.

