jueves 20 de noviembre 2025

Pasión sobre ruedas

SARR 2025: llega el rally de cinco etapas que atravesará San Juan

Reunirá a unos 60 pilotos de toda Sudamérica en una carrera de cinco etapas que unirá San Juan con Tinogasta y Fiambalá.

Por Redacción Tiempo de San Juan
San Juan volverá a ser escenario del rugido de motores con la llegada del SARR 2025, una competencia de rally raid que reunirá a cerca de 60 pilotos de autos, cuatriciclos y motos provenientes de distintos puntos de Sudamérica. La exigente carrera se desarrollará del 26 al 30 de noviembre y recorrerá parte del territorio sanjuanino antes de adentrarse en los desafiantes terrenos de Catamarca.

El calendario del SARR 2025 incluye cinco etapas que conectarán a San Juan con las localidades catamarqueñas de Tinogasta y Fiambalá, reconocidas por sus rutas complejas, dunas extensas y paisajes que ponen a prueba tanto a los competidores como a sus máquinas.

Entre los participantes estará el sanjuanino Lisandro Sisterna, quien se sumará como navegante en la categoría UTV, aportando la representación local en una competencia que cada año gana más relevancia en la región.

