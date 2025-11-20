jueves 20 de noviembre 2025

Vóley

UPCN arrancó con fuerza el Tour 2: contundente 3-0 a Boca en Tucumán

El Gremial venció con autoridad a Boca Juniors en el inicio del Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina. Fue 3-0 con parciales ajustados pero bien controlados. Salazar y Villarruel, figuras en ataque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
5dc1eab0-93fa-4847-9b2e-c5b8c3420633

UPCN San Juan Vóley tuvo un debut ideal en el Tour 2 de la Liga de Voleibol Argentina al imponerse por 3 a 0 frente a Boca Juniors, en el partido disputado en el estadio Tucumán BB. Con parciales de 25-23, 25-22 y 25-19, el conjunto sanjuanino mostró solidez colectiva y supo resolver los momentos críticos para quedarse con un triunfo sin sobresaltos.

El equipo dirigido por Fabián Armoa fue creciendo de menor a mayor a lo largo del encuentro. Ajustó el funcionamiento, mejoró el volumen de juego y consolidó un ataque que terminó marcando diferencias frente al Xeneize.

En ofensiva, dos jugadores brillaron en el cuadro sanjuanino: el central Imanol Salazar y el punta Juan Simón Villarruel, ambos con 12 puntos. Aun así, el máximo anotador del partido fue el opuesto de Boca, Sergio Acosta, quien cerró su planilla con 15 tantos.

Con este resultado, UPCN alcanzó su tercera victoria en cuatro presentaciones y mantiene su paso firme en el campeonato. Ahora, el Gremial se prepara para un nuevo desafío: este viernes 21 de noviembre, desde las 21, enfrentará a Ciudad Vóley nuevamente en Tucumán, en la continuidad del Tour 2 de la LVA.

