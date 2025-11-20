jueves 20 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Contundente

"Chiqui" Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

El presidente de la AFA respondió a las fuertes críticas surgidas tras los recientes fallos polémicos en el ascenso y aseguró que los errores arbitrales “son humanos”. También apuntó contra la “sugestión” que rodea al fútbol argentino.

Por Redacción Tiempo de San Juan
720

El sanjuanino y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salió al cruce de las críticas que volvieron a apuntar contra el arbitraje local y defendió el desempeño de los jueces, al afirmar que “tan malo no es”.

Lee además
Tobías Martínez corre este fin de semana.
Automovilismo

Tobías Martínez viaja a La Plata para correr con la TC Pick Up
El Regional Amateur mueve su calendario. Foto: Prensa Alianza.
No se juega

El Regional Amateur mueve su calendario: todos los partidos sanjuaninos pasan al lunes por pedido policial

Las declaraciones del dirigente se dieron luego de las escandalosas clasificaciones de Deportivo Madryn a la final de la Primera Nacional y de Barracas Central a los playoffs del Torneo Clausura, episodios que reavivaron las sospechas y el malestar en distintos sectores del fútbol argentino. En la recta final de la temporada, los fallos arbitrales quedaron otra vez en el centro del debate.

“Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos. Parece que siempre se pierde porque el árbitro se equivocó”, sostuvo Tapia. Y añadió: “A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

Tapia también se refirió a las sospechas que históricamente rodean al fútbol local: “Siempre está la sugestión. Siempre existió, desde Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local: ¿cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió”, ejemplificó.

Por último, el titular de la AFA reconoció que los fallos polémicos existen, pero insistió en que no responden a un plan sistemático: “Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro. No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos”.

Temas
Seguí leyendo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Agustín Ladstatter y el día que quiso abandonar el barco: "Estuve a punto de volverme a San Juan, extrañaba mucho"

Sonríe Puyuta: Desamparados eliminó a Carpintería y clasificó a la final del fútbol sanjuanino

Se define la Liga Universitaria de Fútbol Femenino: Bienestar busca repetir el título ante Gin Toxic

Ali Mattar y Pablo Rivero, los finalistas y referentes del ascenso sanjuanino

Así fue la reacción de Carlos Bilardo sobre la muerte de Miguel Ángel Russo: "Lagrimeó un poquito"

Fuerte respuesta de Deportes: la "Doble Calingasta" se cayó porque sus dirigentes no rindieron el subsidio anterior

Copa Davis: todo lo que tenés que saber de los cuartos de final entre Argentina vs. Alemania

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia
Avanza la investigación

La joven apuñalada en el barrio La Estación pidió protección para su familia y amplió su denuncia

De Narváez, al lado de Sergio Massa.
¡Una ganga!

Un famoso multimillonario ofreció más de $1.400.000.000.000 para quedarse con un supermercado con sede en San Juan

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión
Juicio abreviado

Cayó una empleada doméstica por robar $2.500.000, cadenas y anillos de oro a su jefa, pero no irá a prisión

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí
Fiscalía General

El asesor jurídico que fue despedido por la Corte será uno de los hombres de confianza de Baigorrí

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por falta de actitud video
Escándalo

Un club que peleaba un ascenso echará a todo su plantel por "falta de actitud"

Te Puede Interesar

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson
Lamentable

Triste noticia: le amputaron el pie izquierdo al joven que fue atropellado en Rawson

Por Redacción Tiempo de San Juan
Fabián Martín (al centro) en una reunión con los diputados nacionales Nancy Picón (orreguista) y Walberto Allende (PJ) que fue para coordinar la estrategia para defender que San Juan se quede con los beneficios de la zona fría.
Declaraciones

Martín explicó por qué no asumirá en el Congreso: mejor onda con Milei y construcción de consenso local

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia
Elecciones

El Foro de Abogados va a las urnas: Salinas, Álvarez y Morfil buscan la presidencia

San Juan prioriza sus cuentas públicas ordenadas.
"Medalla de bronce"

San Juan, en el podio de las provincias mejor administradas del país

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile
Importante operativo

Drones, pescadores y equipos especializados continúan buscando al joven sanjuanino desaparecido en el mar de Chile