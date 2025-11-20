"Chiqui" Tapia defendió al arbitraje argentino: "Tan malo no es"

El sanjuanino y presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, salió al cruce de las críticas que volvieron a apuntar contra el arbitraje local y defendió el desempeño de los jueces, al afirmar que “tan malo no es”.

Las declaraciones del dirigente se dieron luego de las escandalosas clasificaciones de Deportivo Madryn a la final de la Primera Nacional y de Barracas Central a los playoffs del Torneo Clausura, episodios que reavivaron las sospechas y el malestar en distintos sectores del fútbol argentino. En la recta final de la temporada, los fallos arbitrales quedaron otra vez en el centro del debate.

“Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos. Parece que siempre se pierde porque el árbitro se equivocó”, sostuvo Tapia. Y añadió: “A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

Tapia también se refirió a las sospechas que históricamente rodean al fútbol local: “Siempre está la sugestión. Siempre existió, desde Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local: ¿cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió”, ejemplificó.

Por último, el titular de la AFA reconoció que los fallos polémicos existen, pero insistió en que no responden a un plan sistemático: “Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro. No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos”.