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Copa Libertadores

Dura derrota de Boca en Ecuador: perdió con Barcelona y complicó su clasificación

El Xeneize cayó 1-0 frente a Barcelona de Guayaquil con gol de Villalba y está obligado a ganar para clasificar cómodo después. Ascacíbar en Boca y Céliz en el local se fueron expulsados.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Boca Juniors no pudo en su visita a Barcelona SC y perdió 1 a 0 en un partido clave por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El Xeneize, que jugó gran parte del encuentro con un hombre menos, dejó pasar una chance importante y ahora deberá reacomodarse en una zona que sigue muy pareja.

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El equipo dirigido por Claudio Ubeda había logrado sostener el empate durante el primer tiempo, en un trámite más luchado que jugado y condicionado por las expulsiones. Sin embargo, en el complemento y en un momento donde Boca intentaba adelantarse, el conjunto ecuatoriano golpeó de contra: Villalba aprovechó un desajuste defensivo y marcó el único gol de la noche.

La expulsión de Ascacíbar en la primera parte obligó al Xeneize a reconfigurarse y sostener el partido con esfuerzo. Aun así, tuvo algunas aproximaciones, especialmente con Merentiel, pero le faltó precisión en los metros finales para romper el cero.

Con este resultado, Boca queda en una posición incómoda en el Grupo D, donde cada punto pesa. Si bien la tabla sigue ajustada, la derrota lo obliga a sumar en los próximos compromisos para no comprometer sus chances de clasificación a la próxima fase.

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