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Torneo Apertura

Playoffs: 15 clasificados, cruces en marcha y la chance latente de un Boca-River

Con un lugar aún vacante, el cuadro de octavos empieza a tomar forma. Este lunes se completan los partidos pendientes que pueden modificar posiciones y enfrentamientos clave.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Con la fase regular prácticamente cerrada, el Torneo Apertura ya tiene a 15 de los 16 equipos clasificados a los playoffs y varios cruces de octavos definidos. A falta de completar la postergada fecha 9, el cuadro empieza a tomar forma y deja abierta la posibilidad de un nuevo superclásico entre Boca Juniors y River Plate, que solo podría darse en semifinales.

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El formato será a partido único en cancha del mejor ubicado y sin ventaja deportiva: si hay empate en los 90 minutos, habrá alargue y, de persistir la igualdad, definición por penales.

Cómo están Boca y River

El equipo de Claudio Ubeda terminó segundo en la Zona A y, por ahora, se cruzaría con Huracán, séptimo de la Zona B. Sin embargo, también existe la chance de que enfrente a Gimnasia y Esgrima La Plata si Vélez Sarsfield logra desplazarlo en la tabla.

Por su parte, el conjunto de Eduardo Coudet, escolta de Independiente Rivadavia, jugaría ante San Lorenzo o Defensa y Justicia.

El escenario actual indica que solo podrían cruzarse en semifinales. En ese caso, Boca tendría la localía por haber sumado un punto más que River.

Cruces ya definidos

Entre los duelos confirmados se destacan:

  • Estudiantes de La Plata vs. Racing Club
  • Rosario Central vs. Independiente
  • Argentinos Juniors vs. Lanús
  • Talleres de Córdoba vs. Belgrano (clásico cordobés)

Además, Huracán ya aseguró su lugar y Racing se metió en el último cupo tras igualar sin goles, beneficiado por otros resultados.

Lo que falta definirse

Este lunes será clave para terminar de armar el cuadro:

  • Defensa y Justicia necesita ganar para clasificar. Si lo hace por dos goles o más, incluso podría escalar posiciones y cambiar los cruces.
  • Vélez debe golear por siete tantos a Newell's Old Boys para subir al segundo lugar, un resultado que modificaría el rival de Boca.
  • Instituto de Córdoba también mantiene una mínima ilusión, aunque depende de una combinación de resultados poco probable.

Lo que viene

Los octavos de final se jugarán el 9 y 10 de mayo; los cuartos, el 12 y 13; las semifinales, el 16 y 17; y la final será el 24 en estadio neutral.

Con el cuadro casi completo, la expectativa crece: los cruces ya prometen duelos fuertes y, en el horizonte, asoma la posibilidad de otro capítulo del superclásico más importante del fútbol argentino.

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