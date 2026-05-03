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Crecimiento

De la minoría al protagonismo: el boom del arbitraje femenino en el fútbol sanjuanino

Impulsadas por la salida laboral, el crecimiento del fútbol femenino y la ruptura de viejos prejuicios, el arbitraje femenino atraviesa su mayor expansión en San Juan. Hoy, las mujeres ya representan alrededor del 50% de las inscripciones en las escuelas de árbitros y, en algunos casos, alcanzan el 60%. De ser un puñado hace menos de una década, hoy son decenas en ligas oficiales y amateurs.

Por Carla Acosta
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El crecimiento del arbitraje femenino en San Juan ya no pasa desapercibido. Lo que comenzó como una participación aislada hoy se transformó en una tendencia sostenida que atraviesa escuelas, ligas y torneos. Detrás de ese avance hay una combinación de factores: más mujeres vinculadas al fútbol, mayor apertura dentro de las instituciones y una salida laboral concreta que gana terreno.

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Desde la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU), su titular Nelson Leiva lo explica con números claros: el incremento se viene dando de forma constante desde hace al menos cinco o seis años. “Arrancamos con tres chicas y hoy tenemos un plantel de 20. Año a año se suman más, con aumentos que en algunos períodos fueron del 50% al 70%”, detalló.

Ese crecimiento también se refleja en la formación. En la escuela de árbitros, donde suelen inscribirse entre 300 y 400 personas por año, las mujeres ya representan la mitad -e incluso más- de los aspirantes varones. “Este último año hay más mujeres que hombres inscriptos, y si sumamos todas las disciplinas, rondan el 60%”, agregó.

Pero el cambio no es solo en cantidad. También se amplió el campo de acción. “Antes dirigían únicamente torneos femeninos. Hoy ya están en ligas oficiales y en categorías como cuarta y primera división masculina”, señaló Leiva. Esa presencia, que hace unos años generaba resistencia, hoy empieza a naturalizarse, aunque todavía persisten algunas dificultades en departamentos más alejados.

En la Asociación Independiente Centro (ASAIC), el panorama es similar. Su presidente, Sebastián Preziosa, aseguró que “cada año son más las chicas que se inscriben para arbitrar fútbol 11 y futsal”, y vinculó ese crecimiento con un cambio cultural más amplio: “Se rompió el prejuicio de que el fútbol es solo cosa de hombres. Hoy hay más árbitras, más jugadoras y una estructura del fútbol femenino que no para de crecer”.

Actualmente, la entidad cuenta con 32 árbitras activas y sin límites estrictos de edad para comenzar. “Se puede arrancar desde los 16 años y no hay un techo”, explicó. En cuanto a la formación, remarcó que es igual a la de los varones: mismas exigencias técnicas y reglamentarias, con adaptaciones solo en las pruebas físicas.

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Desde la Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF), su presidente Fabián Vera aporta otra mirada, más ligada a la evolución social del rol. “Hace ocho años teníamos solo dos árbitras; hoy tenemos casi 25”, contó. Y coincidió en los motivos del crecimiento: “Tiene que gustarte el fútbol, pero también es una salida laboral rápida. Terminás un partido y cobrás, eso influye mucho”.

El camino, sin embargo, no fue sencillo. “Al principio costaba aceptar a una mujer dirigiendo, incluso compartir un vestuario. Era una sociedad muy machista”, reconoció Vera. Con el tiempo, esas barreras fueron cediendo y hoy la presencia femenina dentro del arbitraje es vista con mayor naturalidad.

En cuanto a la convivencia dentro de la cancha, los referentes coinciden en que la violencia no distingue género. Si bien se registraron algunos episodios aislados, también destacan que las árbitras avanzan en la formalización de denuncias y en la defensa de su lugar dentro del fútbol.

Así, entre avances certeros y desafíos pendientes, el arbitraje femenino en San Juan se consolida como uno de los cambios más visibles del fútbol local. Cada vez más mujeres se animan a copar un terreno históricamente dominado por hombres y a ocupar un rol clave en el juego, en una cancha donde, lentamente, las reglas también empiezan a cambiar.

Dónde estudiar arbitraje en San Juan

Para quienes quieran sumarse a este crecimiento, la principal puerta de entrada es la Escuela Provincial de Arbitraje 2026, una propuesta gratuita que busca formar nuevos jueces en distintas disciplinas, entre ellas fútbol y futsal.

Como alternativa, la Liga Sanjuanina de Fútbol también organiza sus propios cursos provinciales, orientados a quienes buscan insertarse en la competencia oficial. En todos los casos, el objetivo es el mismo: capacitar árbitros y árbitras en un contexto donde la demanda crece y las oportunidades se multiplican.

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