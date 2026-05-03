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Automovilismo

Chapur se impuso en una final electrizante del TN Clase 3 en El Villicum

El cordobés ganó tras una carrera cargada de maniobras al límite; Santero y Barrio completaron un podio que se definió en los últimos giros.

Por Redacción Tiempo de San Juan
chapur

La Clase 3 del TN APAT ofreció un espectáculo vibrante en el Circuito San Juan Villicum, donde Facundo Chapur se quedó con una victoria trabajada y cargada de emoción.

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La final comenzó con Agustín Canapino en la punta, seguido de cerca por Chapur, que rápidamente dio cuenta de Julián Santero para posicionarse como escolta. Detrás, el pelotón se mantenía compacto con Mauricio Lambiris y Leonel Pernía en plena lucha.

El punto de quiebre llegó en el cuarto giro, cuando Chapur ejecutó una maniobra precisa para superar a Canapino y adueñarse del liderazgo. A partir de allí, la carrera se tornó impredecible: sobrepasos constantes, errores al límite y cambios de posiciones en cada vuelta.

Pernía protagonizó uno de los momentos más intensos al intentar avanzar sobre Lambiris y Santero, aunque se pasó en la maniobra y perdió terreno. Más adelante, tanto el “Tanito” como el uruguayo lograron superar a Canapino, mientras Santero aprovechó un descuido para meterse nuevamente en la pelea grande.

A cuatro vueltas del final, el ingreso del pace car volvió a compactar el pelotón y le puso aún más dramatismo a la definición. En el relanzamiento, Chapur sostuvo la punta, pero la lucha por el podio fue feroz. Santero capitalizó una pelea entre Pernía y Lambiris para saltar al segundo lugar, mientras Jorge Barrio hizo lo propio para colocarse tercero.

Finalmente, Chapur cruzó la meta en primer lugar tras 18 vueltas, sellando una victoria clave en un cierre infartante. Santero terminó segundo a poco más de un segundo, y Barrio completó el podio. Detrás arribaron Lambiris y Canapino, cerrando los cinco primeros en una final que mantuvo la tensión hasta la última curva.

La Clase 3 volvió a demostrar por qué es una de las categorías más competitivas del automovilismo nacional, con una carrera que tuvo todos los condimentos y dejó a los fanáticos al borde de sus asientos.

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