Fórmula 1: Colapinto clasificó en octava posición en la clasificación sprint del GP de Miami

El piloto argentino de Alpine Franco Colapinto cerró la clasificación sprint del Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 en un destacado octavo lugar, con un tiempo de 1:29.320.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el pilarense superó los dos primeros cortes y avanzó a la SQ3 sin inconvenientes, en donde su gran vuelta lo ubicó por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly, y del Red Bull de Isack Hadjar.

Además, en las primeras posiciones, el británico de McLaren Lando Norris se quedó con la pole, con un 1:27.869, y será acompañado en las primeras posiciones de largada de la sprint del sábado, que comenzará a las 13:00 (horario argentino), por el Mercedes de Kimi Antonelli, en segunda posición, y su compañero Oscar Piastri.

Luego de un Road Show en el que recibió el aliento de todo un país, y tras un mes de parate en la Fórmula 1 que le permitió trabajar a fondo en su entendimiento del auto, Franco Colapinto brilló en la clasificación sprint de Miami.

El argentino no tuvo inconvenientes durante toda la sesión y se sostuvo en las primeras ubicaciones de todas las rondas, clasificando hasta la SQ3 con holgura y sin problemas para marcar vueltas rápidas desde el comienzo.

Además, en una clasificación en la que ninguno de los pilotos tuvo mayores problemas, más allá de una salida de pista del Aston Martin de Lance Stroll en los primeros minutos de la primera tanda, Colapinto se mantuvo con constancia por delante de su compañero de equipo.

Luego de clasificar a la SQ3 con un 1:29.040, con la que el argentino superó el tercer corte por segunda vez desde su llegada a la F1, un 1:29.320 dejó al piloto de 22 años en la octava colocación, por delante del Red Bull de Hadjar y con 154 milésimas de ventaja frente a Gasly.

En los primeros puestos, la ventaja fue principalmente de McLaren. Aunque los Ferrari estuvieron cerca de la punta en las dos primeras rondas, principalmente con el monegasco Charles Leclerc, el inglés Lando Norris fue el único en superar la barrera del minuto y 28 segundos y marcó la pole con un 1:27.869.

Así, el campeón defensor de la máxima categoría de automovilismo a nivel mundial ratifica su buen rendimiento en Miami: ganó la carrera sprint en 2024 y consiguió lo mismo en la carrera larga del año pasado.