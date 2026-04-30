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España

Lionel Messi se presentó ante el plantel del Cornellà, el club español que compró

Lionel Messi volvió al fútbol catalán, ahora como dueño de un club.

Por Agencia NA
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El astro argentino Lionel Messi se presentó con un video ante los jugadores y el cuerpo técnico de la Unió Esportiva Cornellà, el club catalán que compró en los últimos días.

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El delantero del Inter Miami aseguró que buscarán hacer crecer al club y afirmó estar ilusionado por el nuevo proyecto.

El Cornellà, que cumplió su 75° aniversario en el día de ayer, se encuentra en la división Tercera Federación, la quinta categoría en la estructura del fútbol español.

Algunos días después de confirmarse que había comprado el club, Lionel Messi se presentó como nuevo dueño mediante un video que fue mostrado al plantel de Primera y cuerpo técnico de su nueva institución.

En el mismo, el “10” argentino comentó que su principal objetivo es el crecimiento del club y afirmó que tiene “mucha ilusión” de cara a este nuevo proyecto, en el que por primera vez en su carrera estarán involucrado con un club desde una posición lejana al verde césped.

La presentación fue publicada en un video compartido por las redes sociales del club, las cuales han recibido un lógico aumento en sus seguidores cuando se confirmó la noticia de la llegada de Messi como propietario del club.

Fundado en 1951 en la localidad catalana de Cornellà de Llobregat, en Barcelona, el club hace de local en el estadio municipal de su ciudad y no se encuentra en su mejor momento: luego de dos descensos consecutivos, el elenco catalán se encuentra en su vigesimoséptima temporada en el quinto escalón del fútbol español.

De todas formas, a dos fechas del final del campeonato, la institución se encuentra en el tercer lugar del grupo 5 con 56 puntos, con la clasificación garantizada al reducido por el segundo ascenso a Segunda Federación.

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