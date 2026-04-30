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Fútbol

La FIFA confirmó que Irán jugará el Mundial 2026

Gianni Infantino despejó dudas sobre la participación iraní y aseguró que el país competirá normalmente en la próxima Copa del Mundo.

Por Agencia NA
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El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Irán participará en la Copa del Mundo 2026 y disputará partidos en Estados Unidos, a pesar de las tensiones internacionales que habían generado incertidumbre sobre su presencia en el torneo.

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Durante el Congreso de la FIFA realizado en Vancouver, Canadá, Infantino fue contundente al abordar el tema: “Por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo de la FIFA 2026”, afirmó ante los delegados presentes, en medio de un escenario geopolítico complejo tras recientes conflictos militares en Medio Oriente, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

El dirigente también subrayó que la selección iraní jugará en territorio estadounidense como parte del certamen organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, y defendió la decisión al remarcar que el fútbol debe servir para unir a las personas más allá de los conflictos políticos.

La situación había despertado interrogantes luego de que Irán fuera el único país miembro de la FIFA sin representación en el Congreso, tras problemas vinculados al ingreso de su delegación a Canadá. Sin embargo, desde la máxima entidad del fútbol mundial ratificaron que la clasificación deportiva prevalece y que el equipo iraní estará presente en la competencia.

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