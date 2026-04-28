Previa de los favoritos para el Mundial: ¿Quién puede disputarle el título a la Argentina en la Copa del Mundo de la FIFA 2026?

Con las Eliminatorias ya concluidas, el calendario de la Copa del Mundo está finalmente definido. A menos de tres meses de que ruede la pelota en el partido inaugural en la Ciudad de México, el torneo comienza a tomar forma mientras las selecciones disputan sus últimos amistosos preparatorios y los entrenadores definen sus listas de convocados.

Los fanáticos ya están a pleno armando sus pronósticos sobre quién tiene mayores chances de levantar la Copa en julio, con la Argentina posicionada entre las grandes candidatas. A continuación, un análisis detallado de las selecciones favoritas a ganar el Mundial y los factores que determinarán su éxito o fracaso en el certamen:

Argentina

La Albiceleste se perfila actualmente como una candidata muy fuerte en las casas de apuestas. Argentina es, por supuesto, la defensora del título tras la histórica consagración de Lionel Messi en Qatar 2022, y ahora busca convertirse en el primer país en ganar dos Mundiales consecutivos desde el Brasil de 1962.

El plantel argentino atraviesa una interesante metamorfosis: figuras experimentadas, incluido el propio Messi, le están pasando la antorcha a jóvenes joyas del fútbol local y europeo como Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. A pesar del recambio generacional, el equipo mantiene una enorme jerarquía, destacándose la implacable dupla en el mediocampo conformada por Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

La Selección llegará con plena confianza a este torneo, especialmente teniendo en cuenta el grupo relativamente accesible que le tocó en el sorteo. A pesar de estas ventajas, se mantiene con cuotas muy atractivas en la mayoría de los sitios, y los usuarios pueden utilizar un codigo promocional betano para respaldar a la Argentina si así lo desean.

Brasil

La narrativa en torno a Brasil ha girado en torno a un solo nombre: Neymar. El máximo goleador histórico de la Verdeamarela ha sido excluido de varias convocatorias por Carlo Ancelotti, y su lugar en el torneo corre serio peligro. La llegada de Ancelotti al banco de suplentes aporta un indudable pedigrí europeo a Sudamérica.

Sin embargo, este plantel brasileño tiene sus problemas. Carece de un número 9 de clase mundial y muchos temen que los fuertes egos dentro del vestuario puedan chocar entre sí. Aun así, con la calidad ofensiva que poseen, es imposible darlos por descartados.

Inglaterra

Inglaterra ha sufrido constantes frustraciones en la última década, quedando a las puertas de la gloria tras perder dos finales de la Eurocopa y una semifinal del Mundial. En esta ocasión, han contratado a un especialista en este tipo de competiciones como Thomas Tuchel, con la esperanza de que pueda darles el empujón definitivo. Tras una campaña de clasificación impecable pero con resultados muy pobres en los amistosos, el panorama aún es incierto.

Con una columna vertebral conformada por Harry Kane, Jude Bellingham y Declan Rice, a los ingleses les sobra calidad. ¿Pero serán capaces de no boicotearse a sí mismos en las instancias decisivas?

Francia

La cantidad de poderío ofensivo que Francia tiene a su disposición es absurda. Su equipo "B" podría pelear tranquilamente por el trofeo. Pueden darse el lujo de alinear a Kylian Mbappé y Michael Olise por las bandas y dejar sentando en el banco al actual ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembélé. Sumado a una defensa sólida y a un entrenador con oficio, el conjunto galo se perfila como una verdadera amenaza.

A pesar de esto, Francia ha tenido tropiezos en torneos recientes, incluyendo eliminaciones tempranas en sus últimas dos Eurocopas. No obstante, este núcleo de jugadores alcanzó las últimas dos finales de la Copa del Mundo y ostenta una chapa innegable. El historial de lesiones de Mbappé durante este último año también es motivo de preocupación, y necesitarán que el delantero llegue en su mejor versión física para poder aspirar al título.

España

Considerada por muchos como la máxima candidata, y con justa razón. Los defensores del título de la Eurocopa están repletos de talento, incluyendo a Rodri, Pedri y, por supuesto, la joven sensación Lamine Yamal, ahora con dos años más de madurez y rodaje desde su gran explosión futbolística.

España busca construir una nueva dinastía, una nueva era de dominio, una generación dorada posterior a la etapa de Xavi, Iniesta y Busquets. Con su inigualable capacidad técnica y un plantel increíblemente equilibrado, que cuenta con figuras de talla mundial en prácticamente todos los sectores de la cancha, es difícil no verlos como los grandes favoritos.