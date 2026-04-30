Después de tres meses de detención, liberaron a un sujeto de Chimbas que amenazó a las hijastras que pedían ver a su madre

Un hombre de Chimbas pasó 3 meses y 14 días con prisión domiciliaria por amenazar de muerte a sus dos hijastras porque estas le escribían a su mamá y querían verla. El sujeto ya tenía una prohibición de acercamiento a las nenas, justamente por sus acciones violentas; aun así, les envió mensajes por celular de tono intimidatorio y exigiendo que no molestaran a su madre, según la imputación fiscal.

El que recuperó la libertad es Gonzalo Roberto Mondín , un sujeto de Chimbas que es investigado en la UFI CAVIG por sus acciones violentas contra dos chicas de 15 y 6 años, hijas de su actual pareja. El caso es llamativo, dado que esa mujer en principio se separó del sujeto, pero luego decidió volver a vivir con él y las nenas quedaron al cuidado de su abuela materna.

image La ayudante fiscal Tamara Ruiz, de la UFI CAVIG.

Justamente fue la abuela quien el año pasado se presentó en el CAVIG y solicitó un formulario de protección en favor de las nenas porque, supuestamente, Mondin las molestaba u hostigaba. Fue así que un Juzgado de Familia le impuso una restricción al sujeto para que no se acercara a las chicas ni a su abuela y eso lo mantuvo alejado un tiempo. Sin embargo, en enero último la mayor de las nenas le escribió a su mamá pidiéndole verla, debido a que su hermana menor la extrañaba y la necesitaba. Mondin se enteró de esto y, utilizando el celular de su pareja, le envió mensajes amenazantes a las chicas y les exigió que no molestaran a su madre.

image La defensora, la abogada María Filomena Noriega.

A partir de esos mensajes amenazantes y al haber violado la restricción, la abuela de las nenas denunció a Mondín en la UFI CAVIG. La fiscal Florencia Pons y la ayudante fiscal Tamara Ruiz actuaron de inmediato y pidieron a la jueza de garantías Celia Maldonado la inmediata detención del violento sujeto por los presuntos delitos de desobediencia a una orden judicial y amenazas. Eso fue el 16 de enero último y, en aquel entonces, le dictaron la prisión preventiva, pero bajo la modalidad domiciliaria. Más tarde, la medida fue renovada.

image La jueza de garantías Celia Maldonado.

La prisión preventiva que pesaba sobre Mondín se vencía este 30 de abril, de modo que la abogada María Filomena Noriega -su defensora- solicitó su libertad durante una audiencia de revisión de medida cautelar realizada este jueves. La ayudante fiscal Ruiz, en representación del Ministerio Público, pidió morigerar las medidas coercitivas, pero no la prórroga de la prisión preventiva.

La jueza Celia Maldonado hizo lugar al planteo y resolvió ordenar la inmediata libertad del sospechoso, Gonzalo Roberto Mondin. También le prohibió salir de la provincia y acercarse a las nenas y a su abuela en un radio no menor a los 300 metros, no molestarlas por cualquier medio y presentarse en la comisaría de su zona cada 15 días.