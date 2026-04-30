La CGT se movilizó con presencia sanjuanina en Buenos Aires

La Confederación General del Trabajo (CGT) encabezó este jueves una masiva movilización en la Buenos Aires, en la previa del Día del Trabajador, con un fuerte mensaje político contra el rumbo económico del gobierno nacional y en rechazo a la reforma laboral impulsada por Javier Milei.

En la misma estuvo presente el secretario general de la CGT local, Eduardo Cabello. La presencia del dirigente se dio en el marco de una convocatoria nacional que reunió a trabajadores de diversos sectores con consignas vinculadas a la defensa del empleo, los salarios y las condiciones laborales.

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La concentración comenzó pasado el mediodía y tuvo como epicentro la Plaza de Mayo, donde confluyeron columnas sindicales, organizaciones sociales y trabajadores de distintos puntos del país. La consigna de la jornada giró en torno a la defensa del empleo, los salarios y las condiciones laborales, bajo el lema de “trabajo digno, con derechos y salario justo”.

Durante el acto de la CGT se leyó un documento, cuyo título fue “El trabajo es con derechos o es esclavo“. En su contenido hay duras críticas contra la reforma laboral y las medidas económicas del Gobierno que ocasionan cierre de empresas y despidos.

“La mayoría de los indicadores laborales, económicos y sociales reflejan un retroceso en la calidad de vida del pueblo argentino. La actividad económica y el consumo muestran caídas pronunciadas, fundamentalmente las vinculadas a la Industria, Construcción y Comercio. No hay incentivos orientados al crecimiento de la matriz productiva, que permitan alcanzar la trilogía virtuosa de desarrollo, producción y trabajo”, dice un fragmento del documento, leído en la Plaza de Mayo.

Y añade: “Sólose privilegian los beneficios de un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa”, enfatiza la declaración de la CGT, que destaca que, “a pesar del discurso oficial, la inflaciónsigue impactando en el poder adquisitivo de los salarios, agravado por los topes a las paritarias, que impacta en el poder adquisitivo de los salarios”.

También apunta directamente al Gobierno, al considerar que “en lugar de tender puentes de unión y reconocimiento, divide al pueblo, promueve el enfrentamiento, la descalificación, el odio y el resentimiento, y pone en riesgo la paz social”.