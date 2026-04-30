Nació Vito, el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña

La espera llega a su fin para Jorge Macriy María Belén Ludueña . Este jueves nació Vito, el primer hijo de la pareja. En horas de la mañana, la conductora dio a luz en un parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi de la ciudad de Buenos Aires, según pudo saber Infobae . En las próximas horas, la pareja dará más detalles del feliz momento en sus redes sociales.

Hace unas semanas, la conductora relató cómo fue la elección del nombre para su hijo. La periodista explicó que no fue escogido al azar, sino que tuvo un significado especial para ella y su entorno familiar. Según sus palabras, eligió Vito porque lo asocia con vida y protección, y consideró que son valores esenciales que quería transmitir a su hijo. Además, remarcó que el apellido complementaba perfectamente la elección , haciendo que el nombre resonara de manera armónica.

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En sus declaraciones, Ludueña también transmitió la emoción compartida con su pareja ante la inminente llegada de su primer hijo. Ambos expresaron entusiasmo y expectativas positivas para el futuro, enmarcando la elección del nombre como un primer paso de bienvenida y protección para el bebé.

Horas previas al parto, en la intimidad de su hogar y a pocas horas de internarse, Belén compartió escenas de una noche especial, marcada por la emoción, la calma y la expectativa ante el inminente acontecimiento.

“Última foto de dos”, escribió Belén en una imagen espontánea tomada en el ascensor de su edificio. Allí, junto a Jorge Macri, ambos sonríen frente al espejo, retratando un momento simple y a la vez cargado de significado. La panza prominente de la periodista y su tapado abrigado contra el frío de Buenos Aires fueron el reflejo visual de los últimos minutos antes de convertirse en madre. En la foto, Belén unió sus manos en gesto de rezo y pidió un deseo, fundiendo en una sola instantánea la ternura y la esperanza.

La noche transcurrió en el calor del hogar. Belén eligió la comodidad de su living, donde el paisaje urbano de la ciudad se coló por la ventana. Una foto mostró solo sus piernas, elevadas y cruzadas sobre el respaldo de un sillón, enfundadas en un pijama, como si intentara retener la calma y el equilibrio antes del gran cambio. Afuera, la ciudad latía y adentro, el tiempo parecía detenerse.

Antes de irse a descansar, la periodista compartió también una imagen de una visita previa a la gruta de la Virgen de Lourdes en Mar del Plata. La foto mostró a Belén, con una panza menos pronunciada, sonriendo frente al altar. La acompañó un mensaje sincero y lleno de fe: “Ya nos diste todo pero te pido sólo un esfuerzo más! Me encomiendo en tus manos Virgencita y confío en que todo va a salir muy bien y vas a protegernos como lo venís haciendo a mi, a Jorge y a Vito. Amén”. El texto, colmado de emotividad y gratitud, resumió el clima de esperanza y agradecimiento que atraviesa a la pareja.

La inminente llegada de Vito movilizó a ambos. El miércoles, Jorge Macri, en diálogo con el equipo de Infobae al Amanecer, anticipó que el nacimiento se daría probablemente este jueves, “porque venimos aguantando a ver si sale. Estamos tratando de que venga natural”, confió el jefe de Gobierno porteño, que se mostró expectante ante la nueva etapa familiar. “ Los dos estamos embarazados”, expresó, dejando entrever la complicidad y el acompañamiento mutuo en este tramo final.

El relato de Jorge sobre el inicio de su relación con Belén, aunque resumido, aportó contexto a la historia. Recordó el primer encuentro en un programa de televisión y los intentos por conquistarla: “Durante un año mucha bolilla no me dio. Y un día me aceptó. Ayudó mucho Eduardo Feinmann, porque en ese momento estaba laburando y dijo: ‘Mirá que yo lo conozco a Jorge, es buen tipo’”. El vínculo creció, pasaron a la convivencia durante la pandemia y hoy recibieron juntos a Vito.

La llegada del bebé fue un deseo largamente esperado de ambos por formar una familia. Para Jorge Macri, se trata de una experiencia renovada: el funcionario ya es padre de tres hijos —Antonio, Giorgio y Martina— fruto de su relación anterior con Florencia De Nardi. Para Belén, es el cumplimiento de un anhelo personal, como lo ha contado en entrevistas anteriores.