miércoles 29 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Deuda

Senado: dictaminaron pagar U$D 171 millones a fondos buitres y buscan sancionar la ley en la primera semana de mayo

El Gobierno logró firmar el dictamen a favor del acuerdo con el respaldo de los bloques dialoguistas.

Por Agencia NA
image

La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas firmaron un dictamen en el Senado a favor de un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar U$D 171 millones de dólares a Fondos Buitres, con el cual el oficialismo podrá aprobar esa iniciativa en la primera semana de mayo.

Lee además
caputo apuesta a un plan propio: como piensa pagar la deuda sin salir a buscar dolares afuera
Deuda y estrategia oficial

Caputo apuesta a un plan propio: cómo piensa pagar la deuda sin salir a buscar dólares afuera
la argentina podria recibir garantia de hasta 2.000 millones de dolares del banco mundial para pagar deuda
Negociaciones

La Argentina podría recibir garantía de hasta 2.000 millones de dólares del Banco Mundial para pagar deuda

La decisión se adoptó en un plenario de las comisiones de Economía Nacional e Inversiones y de Presupuesto y Hacienda, que presiden el macrista Martín Goerling Lara y el libertario Agustín Monteverde.

Si bien el Gobierno había señalado que había plazo para aprobar esa ley el 30 de abril, hoy el oficialismo informó que se logró una prórroga hasta el 31 de mayo para tener sancionada esa ley y poder cumplir con ese acuerdo, que permitirá a la Argentina no tener por esta causa embargo sobre sus activos.

La autorización del Gobierno es para poder pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.

La presidenta del bloque de la Libertad Avanza, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa y señaló que “hoy se está resolviendo el problema y con este acuerdo se gana terminar con los embargos”.

"Se gana no tener más órdenes de entrega sobre acciones de YPF, esto le va a significar un valor en sus activos y este proyecto es un cierre al default del año 2001", agregó.

Por su parte, Monteverde señaló que “concluir este tema con este proyecto de ley que aprueba el acuerdo de conciliación significa extinguir litigios con los dos principales acreedores que quedan hoy en situación de hold out con la República Argentina”.

Monteverde informó durante la reunión que el procurador general de la Nación, Eduardo Casal, les comunicó que el plazo de vencimiento de dichos acuerdos se prorrogará hasta el 31 de mayo del corriente año.

Señaló que el acuerdo implica el pago de US$ 67 millones a Bainbridge Ltd. y de US$ 104 millones al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP, "de forma simultánea a la acreditación de los bonos, libres de todo gravamen, para su inmediata cancelación y extinción".

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para que no se caiga dicho acuerdo y evitar que la Argentina tenga litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas".

También destaca que la “los acuerdos con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP resuelven de forma integral múltiples causas judiciales (incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las diversas acciones de TRINITY INVESTMENT DAC)”.

El Gobierno también destaca que con este acuerdo terminarán las demandas de embargo sobre activos argentinos.

Sobre las ventajas financieras señala que con este acuerdo “habrá una quita superior al 30% sobre las sumas remanentes” y y permite “cancelar pasivos litigiosos por un monto sustancialmente inferior al que resultaría de una ejecución judicial, evitando el devengamiento de intereses punitorios onerosos bajo la ley de Nueva York”.

Seguí leyendo

Buscan resucitar El Tambolar: las tres opciones que se barajan dentro del gobierno

Ordenan restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner

El Gobierno quedó conforme con el desempeño de Adorni y UxP hizo un balance positivo del papel que jugó en la sesión

Adorni evitó responder sobre la estafa Libra

El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes

Grabois, durísimo contra Adorni: "Además de chorro sos c..."

Adorni aseguró que "los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina"

Turismo: Scioli habló de un "furor por Argentina"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el show de milei para bancar a adorni: la sombra de su hermana, choques con la izquierda y el exabrupto con la prensa
Congreso

El show de Milei para bancar a Adorni: la sombra de su hermana, choques con la izquierda y el exabrupto con la prensa

Por Agencia NA

Las Más Leídas

Investigan en San Juan el impacto del loro barranquero en la producción de pistacho.
Investigación

Loros barranqueros y pistacho en San Juan: qué dice la ciencia sobre el impacto en la producción

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

Colita, la perra de la Plaza 25 de Mayo. Acompaña todos los días al kiosco de calle Mitre y Mendoza.
Personajes sanjuaninos

La historia de Colita: la perra que lleva 10 años en Plaza 25 de Mayo y es el alma de una esquina famosa del centro

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan
Conflicto laboral

Cierre de locales y despidos: cómo se vive la crisis de Correo Argentino en San Juan

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos
Atención

Ayuda al bolsillo para estatales: la Caja de Acción Social habilita nuevos montos en los solicitados créditos

Te Puede Interesar

El dique El Tambolar.
Energía

Buscan resucitar El Tambolar: las tres opciones que se barajan dentro del gobierno

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas
Tremendo

Un chimbero denunció que le habían robado y lo dejaron convulsionando pero era mentira: fueron sus cuñadas

El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes
Exclusivo Off the Record

El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes

Las amenazas escolares llegaron a Iglesia y Jáchal
Revuelo

Las amenazas escolares llegaron a Iglesia y Jáchal

Desde adentro, miran de reojo a la Oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público
Justicia sanjuanina

Desde adentro, miran de reojo a la Oficina de Calidad Institucional del Ministerio Público