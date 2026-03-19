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Deuda y estrategia oficial

Caputo apuesta a un plan propio: cómo piensa pagar la deuda sin salir a buscar dólares afuera

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno utilizará financiamiento alternativo y el mercado local para afrontar vencimientos por unos USD 9.000 millones sin emitir nueva deuda externa.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El Gobierno nacional ya tiene definido el esquema para afrontar los vencimientos de deuda hasta 2027. Así lo aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, quien ratificó que no está en los planes volver a los mercados internacionales para emitir deuda en el corto plazo.

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La estrategia oficial apunta a cubrir los compromisos con financiamiento alternativo, desarrollo del mercado local y otras herramientas que, según el funcionario, resultan más baratas que salir a colocar bonos en el exterior.

Caputo explicó que el equipo económico ya tiene identificadas las fuentes necesarias para afrontar los próximos tres vencimientos de capital, que incluyen pagos previstos para julio de este año y enero y julio de 2027, por un total cercano a los USD 9.000 millones.

“Tenemos opciones más baratas que el mercado internacional y vamos a priorizar eso”, sostuvo el ministro durante su exposición, donde también remarcó que la actual gestión mantiene superávit fiscal y que, a diferencia de otros períodos, no necesita recurrir a nueva deuda para sostenerse.

En ese sentido, consideró que el nivel actual del riesgo país no refleja la situación real de la economía. Según explicó, responde más a un desbalance entre oferta y demanda en el mercado que a problemas estructurales.

Además, el funcionario adelantó que en 2027 habrá que afrontar vencimientos por unos USD 3.000 millones con el Fondo Monetario Internacional, aunque aseguró que la relación con el organismo es “muy buena” y basada en la confianza.

Financiamiento local y bonos

Como parte del plan, el Ministerio de Economía ya comenzó a captar dólares a través del mercado local. En las últimas licitaciones, se colocaron unos USD 500 millones mediante el Bonar 2027 (AO27), con el objetivo de alcanzar un total de USD 2.000 millones antes de julio.

Este instrumento ofrece una tasa inferior al 6% anual y se licita de manera periódica, con el objetivo de captar divisas para cumplir con los pagos más inmediatos.

Por su parte, el secretario de Finanzas, Federico Furiase, aseguró que los vencimientos más cercanos están “prácticamente cubiertos”, gracias a este esquema y a otras fuentes de financiamiento que el Gobierno dará a conocer en las próximas semanas.

Así, el oficialismo apuesta a sostener una estrategia basada en el orden fiscal, el financiamiento interno y alternativas menos costosas, en un contexto donde el acceso al crédito internacional sigue siendo limitado.

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