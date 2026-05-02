Tras una previa con pocos encargos, confirmaron que las ventas en las carnicerías sanjuaninas repuntaron por el Día del Trabajador

Después de varios días de preocupación y cautela en el sector cárnico sanjuanino, el consumo por el Día del Trabajador terminó dejando un panorama mucho más alentador para las carnicerías. Aunque hasta el jueves al mediodía predominaba la incertidumbre por la baja cantidad de pedidos anticipados, entre la tarde de esa jornada y el viernes se produjo un fuerte repunte en las ventas que sorprendió incluso a los comerciantes.

Informe El dato que preocupa en el comercio sanjuanino, según una cámara: confirman caídas en las ventas y la rentabilidad

Consumo en baja En la previa al Día del Trabajador, afirmaron que los pedidos de asado cayeron en San Juan

Así lo confirmó Claudio Silva, del frigorífico Don Iñaki, en diálogo con Tiempo de San Juan. Según explicó, durante gran parte de la semana los encargues venían “muy abajo” y el sector seguía con preocupación la caída del consumo que arrastra desde hace meses.

“Estábamos asustados por la baja de pedidos”, reconoció el empresario, quien además indicó que muchas carnicerías trabajaron con cautela para evitar excederse con la mercadería. “Estábamos asustados por la baja de pedidos”, reconoció el empresario, quien además indicó que muchas carnicerías trabajaron con cautela para evitar excederse con la mercadería.

Sin embargo, el escenario cambió abruptamente sobre el final de la previa al 1° de Mayo. “El jueves en la tarde hubo una explosión monumental en el consumo”, aseguró Silva. Según detalló, durante la mañana las ventas habían sido normales, pero con el correr de las horas comenzó un movimiento mucho más intenso en los locales.

El fenómeno continuó el viernes, cuando numerosos comercios directamente se quedaron sin stock. “Nos quedamos sin nada”, resumió.

Un repunte que alivió al sector

El fuerte movimiento permitió revertir parcialmente las malas expectativas que existían durante la semana. De acuerdo al referente del frigorífico, las ventas terminaron apenas un 5% por debajo de otros años para la misma fecha, un número que consideran positivo teniendo en cuenta el contexto económico actual.

“No se llegó a ser positivo, pero veníamos de estar entre un 30% y un 40% abajo”, explicó.

El dato representa un alivio para las carnicerías sanjuaninas, que atraviesan meses complejos por la caída del consumo y el fuerte aumento en los costos de la carne.

Qué compraron los sanjuaninos

Según detalló Silva, el repunte no estuvo concentrado únicamente en cortes económicos. Durante las últimas horas previas al Día del Trabajador hubo ventas generalizadas y se movieron distintos tipos de productos.

“Asado, cerdo, pollo, se vendió todo, lo barato y lo caro”, señaló.

El nivel de demanda fue tal que muchos comercios quedaron cortos con la mercadería disponible. El ticket promedio por cliente se ubicó entre los $40.000 y $50.000, reflejando el elevado costo actual de organizar un asado familiar.