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ANSES cuándo cobro: el calendario de pagos completo de mayo de 2026

Se actualizan los haberes con una suba del 3,4% y se mantiene el esquema mensual por inflación. Los días de cobro se corren por feriados y arrancan en la segunda semana, con fechas según DNI.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) ya tiene definido el calendario de pagos ANSeS de mayo de 2026, un mes que llega con aumento para jubilaciones, pensiones y asignaciones, además de un cronograma corrido por los feriados del 1° y del 25 de mayo.

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El dato central es que el ajuste del mes se calcula con el IPC de marzo, que fue de 3,4%, por lo que la jubilación mínima, la AUH y el resto de las prestaciones vuelven a actualizarse con la fórmula mensual vigente.

En abril, ANSeS ya había fijado la jubilación mínima en $380.319,31 y la AUH en $136.666, valores que sirven como piso para calcular los nuevos montos de mayo.

ANSeS cuándo cobro: el calendario de pagos completo de mayo de 2026

Con el aumento de 3,4%, los haberes previsionales suben otra vez y el universo que cobra la mínima queda atento al bono extraordinario.

En ese esquema, la jubilación mínima se ubica en $393.250,17. Si se mantiene el refuerzo extraordinario de $70.000, el total mensual llega a $463.250,17.

La lógica del bono viene repitiéndose: se paga completo a quienes cobran la mínima y de manera proporcional a quienes la superan pero no alcanzan el tope definido para ese mes.

La PUAM queda en $314.600,14 y subiría a $384.600,14 con bono. Las PNC por invalidez y vejez pasan a $275.275,12 y podrían llegar a $345.275,12 con el mismo refuerzo.

También la Pensión para Madres de 7 hijos acompaña el valor de la mínima, por lo que quedaría en $393.250,17 o en $463.250,17 con bono completo.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: cuándo cobro en mayo de 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo: cuándo cobro en mayo de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo

Pensiones No Contributivas (PNC): cuándo cobro en mayo de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 4 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 5 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 6 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 7 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 8 de mayo

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo: cuándo cobro en mayo de 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Asignación por Embarazo (AUE): cuándo cobro en mayo de 2026

  • DNI terminados en 0: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 1: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo
  • DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo
  • DNI terminados en 6: martes 19 de mayo
  • DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo
  • DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo
  • DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

Asignación por Prenatal: cuándo cobro en mayo de 2026

  • DNI terminados en 0 y 1: lunes 11 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo

Asignación por Maternidad: cuándo cobro en mayo de 2026

Todas las terminaciones de DNI, del lunes 11 de mayo al miércoles 10 de junio, siguiendo el esquema mensual que ANSeS viene usando para esta prestación.

Prestación por Desempleo (Plan 1)

  • DNI terminados en 0 y 1: viernes 22 de mayo
  • DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo
  • DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo
  • DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

Asignaciones Pago Único (Matrimonio + Nacimiento + Adopción): cuándo cobro en mayo de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 11 de mayo al miércoles 10 de junio.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas: cuándo cobro en mayo de 2026

Todas las terminaciones de DNI: del lunes 11 de mayo al miércoles 10 de junio. ANSeS mantiene para este grupo una modalidad de pago por rango mensual, sin segmentación diaria por terminación de documento.

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