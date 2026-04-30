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2° edición

Abren convocatoria nacional con beneficios gratuitos para PyMEs: cómo participar desde San Juan

Nueva oportunidad para participar en “Impulso PyME Sostenible” para recibir asesoramiento profesional sin costo. Este concurso nacional ofrece un mes de consultoría intensiva para mejorar gestión y sostenibilidad empresarial, donde un equipo de profesionales busca acompañar a pequeñas y medianas empresas argentinas en la activación de su estrategia de impacto social, ambiental y económico. Mirá de qué se trata.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Las PyMEs de San Juan tienen una nueva oportunidad para potenciar su crecimiento. El Cluster de Consultoras en Sostenibilidad lanzó la segunda edición de “Impulso PyME Sostenible”, un concurso nacional que ofrece diagnóstico estratégico gratuito y asesoramiento especializado para empresas de todo el país.

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La convocatoria ya está abierta y permanecerá disponible hasta el 15 de mayo, con el objetivo de acompañar a organizaciones que busquen mejorar su gestión con foco en el impacto social, ambiental y económico.

La propuesta del concurso busca identificar fortalezas, oportunidades y áreas de mejora en dimensiones clave como el impacto social y el vínculo con la comunidad, la gobernanza y la transparencia, la gestión ambiental y las prácticas operativas, la relación con los distintos grupos de interés y la comunicación efectiva. El premio consiste en un mes de consultoría intensiva por parte de un equipo multidisciplinario de especialistas senior que integran el Cluster, quienes brindarán herramientas concretas para activar la narrativa de triple impacto, profesionalizar la comunicación y construir una hoja de ruta sostenible adaptada a la realidad de las empresas ganadoras.

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Qué es “Impulso PyME Sostenible” y quiénes pueden participar

La primera convocatoria del año permanecerá abierta hasta el 15 de mayo. Podrán postularse empresas de cualquier sector productivo que cuenten con más de 20 y hasta 200 empleados, interesadas en profesionalizar su gestión con un enfoque sostenible. El jurado que elegirá a la PyME ganadora está conformado por Guadalupe San Martín (CEO de Vistage), Melisa Díaz Acuña (Directora de Coordinación y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Córdoba), Enzo Dotto (Director de Sostenibilidad de Santex) y Pamela Landini (Proyectos de impacto sostenible de Santander).

“Impulso PyME Sostenible es una apuesta por el talento PyME y su capacidad de evolución. Queremos que las organizaciones asuman la sostenibilidad como estrategia transversal, consolidando compromiso y transformación en cada área de su gestión”, señalaron desde el Cluster. “Impulso PyME Sostenible es una apuesta por el talento PyME y su capacidad de evolución. Queremos que las organizaciones asuman la sostenibilidad como estrategia transversal, consolidando compromiso y transformación en cada área de su gestión”, señalaron desde el Cluster.

Para postularse, completar el formulario en: https://clusterconsultoras.com/

Un programa que ya mostró resultados

El Cluster de Consultoras en Sostenibilidad está integrado por Veintidos Comunicación y Gestión, Mandala Consultora, Impactese, Meraki Consultoría, Flor Cambiaso consultoría y LB Consultora ESG; organizaciones independientes con sólida trayectoria en comunicación, sostenibilidad y gestión PyME. Su enfoque colaborativo permite ofrecer un abordaje integral, riguroso y personalizado, adaptado a las necesidades del ecosistema empresarial argentino. La alianza se posiciona como referente en servicios estratégicos de triple impacto, con propuestas accesibles, escalables y éticamente fundamentadas.

La primera edición “Impulso PyME Sostenible” tuvo como ganadora a Solimet, una empresa emplazada en Luján de Cuyo, Mendoza, dedicada a la comercialización de insumos para la industria. Su participación le permitió ordenar prioridades y dar pasos concretos hacia la sostenibilidad. En esta oportunidad, el Cluster de Consultoras en Sostenibilidad amplía su alcance con una doble convocatoria en 2026, con un primer lanzamiento ahora y otro en septiembre, generando más oportunidades para que nuevas organizaciones accedan a un diagnóstico estratégico integral y gratuito.

La experiencia para Solimet dejó aprendizajes significativos: “El informe lo usamos a diario para organizar dinámicas, capacitaciones y temarios. Es una herramienta práctica y constante que nos permitió visualizar dónde estábamos y proyectar mejoras, destacó Noelia Gentili, Gerente General de la compañía. El proceso fortaleció la comunicación interna, documentó colaboraciones con instituciones y generó nuevas dinámicas de cooperación, demostrando que la sostenibilidad puede convertirse en una guía concreta para la mejora continua.

Una oportunidad para crecer desde San Juan

En un contexto donde cada vez más empresas buscan adaptarse a nuevas demandas sociales y ambientales, esta convocatoria se presenta como una herramienta concreta para mejorar la gestión y proyectar el crecimiento.

Para las PyMEs sanjuaninas, representa además la posibilidad de acceder a asesoramiento profesional sin costo, con impacto directo en su desarrollo.

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