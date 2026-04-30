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Cámara de Diputados

Con apoyo del bloquismo y parte del peronismo, el oficialismo logró designar a De la Torre como camarista civil

Sebastián De la Torre se convirtió en el juez de la Sala IV de la Cámara Civil de la Justicia después de negociaciones del oficialismo y con el voto de algunos diputados pertenecientes al peronismo.

Por Ana Paula Gremoliche
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La definición por el nuevo integrante de la Sala IV de la Cámara Civil se resolvió sobre la hora, en una sesión que arrancó con final abierto y terminó con un resultado que dejó lecturas políticas hacia adentro de la oposición. Con 22 votos afirmativos y 9 en contra, el oficialismo logró imponer a Sebastián De la Torre como camarista, tras cerrar acuerdos minutos antes de que comenzara la segunda sesión ordinaria de 2026.

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En ese marco, la votación de la candidatura de López no llegó a concretarse. Al tratarse de dos mociones distintas, primero se puso a consideración una de ellas, la de Sebastián De la Torre, que resultó aprobada, por lo que la otra quedó abstracta y no se sometió a votación.

La pulseada venía planteada entre dos nombres. El Bloque Justicialista había impulsado la candidatura de Marianela López, mientras que el oficialismo, junto a Producción y Trabajo, sostuvo la postulación de De la Torre. La clave estuvo en las voluntades que se terminaron alineando en el recinto.

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El bloquismo, que mantuvo la incógnita hasta último momento, terminó inclinándose por el candidato del oficialismo y resultó determinante para consolidar la mayoría. Pero no fue el único factor: una porción del peronismo también acompañó la designación.

Jorge Castañeda, Omar Ortiz, Leopoldo Soler, Pedro Albagli, Franco Aranda y Gabriel Sánchez votaron a favor de De la Torre, despegándose de la postura mayoritaria del justicialismo. En cambio, el espacio San Juan Vuelve, integrado por Graciela Seva y Mario Herrero, se mantuvo al margen y no votaron. Tampoco lo hizo el libertario Fernando Patinella.

El resultado dejó algo más que la designación de un juez, ya que expuso las diferencias internas dentro del peronismo sanjuanino. Con posiciones cada vez menos homogéneas, el bloque opositor mostró una fragmentación cada vez más habitual, como sucedió en la elección del Fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorri.

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