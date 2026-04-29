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Justicia

Ordenan restituir la pensión por viudez a Cristina Kirchner

La Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó un recurso de la ANSES. El Gobierno apelará ante la Corte Suprema.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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La Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social rechazó el recurso extraordinario federal presentado por la ANSES, dejando firme la medida cautelar que obliga a restituir la pensión a Cristina Kirchner.

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Tras conocerse el fallo, el Ministerio de Capital Humano confirmó que el Estado nacional recurrirá en queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar revertir la decisión.

Disputa por las asignaciones vitalicias

El conflicto legal comenzó a fines de 2024, cuando la ANSES dio de baja, mediante la Resolución 1092, la jubilación presidencial y la pensión como viuda de Néstor Kirchner que percibía la exmandataria.

La administración nacional tomó esta determinación tras la confirmación de la condena en la causa Vialidad.

Sin embargo, los jueces Juan Fantini Albarenque y Sebastián Russo consideraron que el organismo previsional no podía eliminar el beneficio de pensión por "cuestiones de honor".

El tribunal estableció una distinción técnica entre ambas prestaciones: mientras avaló la suspensión de la jubilación correspondiente al cargo de presidenta debido a la condena judicial, ordenó que la pensión por viudez debe ser restituida al considerar inadmisible su baja por vía administrativa.

La respuesta del Gobierno

Desde el Ministerio de Capital Humano cuestionaron duramente la resolución judicial, sosteniendo que la misma "afecta el principio de legalidad".

Según la postura oficial, el fallo omite la "prohibición expresa del derecho al cobro, ante la condena e inhabilitación absoluta" que pesa sobre Cristina Kirchner.

El organismo previsional argumentó previamente que no existe un "alegado derecho alimentario afectado" y que la Cámara incurrió en una "manifiesta errónea aplicación del derecho".

Con el rechazo del recurso extraordinario, el Poder Ejecutivo buscará ahora que la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervenga para validar la quita total de los beneficios.

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