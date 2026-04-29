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Turismo: Scioli habló de un "furor por Argentina"

El secretario de turismo de la Nación, Daniel Scioli, confía especialmente en una avalancha de turistas desde Brasil.

Por Agencia NA
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A poco más de dos meses para el inicio de una nueva temporada invernal en el hemisferio sur, el secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, anunció que habrá mucho turismo brasileño visitando la Argentina y sus diversos centros de esquí.

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Los centros de esquí estarán colmados de familias brasileñas, aseguró el funcionario, quien prevé que hay “furor por la temporada de invierno”.

En tal sentido, Scioli aseguró que muchas ciudades “se han preparado como nunca”, especialmente Bariloche, un clásico destino argentino en la provincia de Río Negro.

“Hay unas ganas de las familias brasileras de ir a disfrutar de un centro de esquí que ha sido como el mejor de América”, enfatizó el excandidato a presidente. Mediante sus redes, promocionó la venidera temporada invernal en el país.

En relación con esto, el secretario de Turismo dijo que esto se da “a partir de la infraestructura renovada, la máquina de nieve artificial que garantiza una gran temporada para los esquiadores de todos los gustos y todos los niveles”.

Por último, cerró diciendo que “más brasileños en Bariloche este invierno” es sinónimo de “más trabajo y más turismo”.

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