Adorni aseguró que "los billonarios del mundo son bienvenidos a la Argentina"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, destacó hoy la visita del magnate alemán Peter Thiel al país, y al respecto aprovechó para deciles “a todos los billonarios del mundo que quieren huir de sus países regulados” que “son bienvenidos a la República Argentina”, que catalogó como “la nueva tierra de la libertad”.

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Durante el informe de gestión en la Cámara de Diputados, el ministro coordinador ponderó a Thiel que “como tantos otros protagonistas en la economía mundial está interesado en las reformas profundas” que está llevando adelante la administración libertaria de Javier Milei.

“Es una halago que una persona como él elija visitar nuestro país”, insistió Adorni.

“Aprovecho esta ocasión para decirles a todos los billonarios del mundo que quieren huir de países cada vez más regulados, con mayores impuestos y Estados que persiguen a sus ciudadanos que son bienvenidos a la república Argentina, la nueva tierra de la libertad”, concluyó.