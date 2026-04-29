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Congreso

Grabois, durísimo contra Adorni: "Además de chorro sos c..."

El diputado nacional por el peronismo hizo referencia a la fuerte presencia del funcionariado libertario en el informe de gestión de Manuel Adorni ante el Congreso.

Por Agencia NA
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El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois despotricó hoy contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, de quien aseguró que “además de chorro” es un “cagón”.

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El líder de Patria Grande se refirió a la foto que el ministro coordinador se sacó con el presidente Javier Milei, el Gabinete completo y otros referentes de La Libertad Avanza, en los minutos previos al inicio del informe de gestión en la Cámara baja.

“Cuando te tiene que rodear toda la banda para esconder tus chanchullos, además de chorro sos cagón”, espetó.

Adorni había difundido una foto “de equipo” en la cual definía al Gabinete como “el mejor en la historia de la humanidad”.

“Gracias a todos. El mejor gabinete de la historia de la humanidad. Fin”, comentó Adorni para agradecer las muestras de apoyo del Gobierno y de toda la escudería oficialista.

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