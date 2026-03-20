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Punto de vista

Juan Grabois: "Yo no estoy reivindicando los planes sociales, yo reivindico las cooperativas"

Además, el diputado de Unión por la Patria dijo que “desde el 2015 que no se perfora el número de pobreza”.

Por Agencia NA
Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria.

Juan Grabois, diputado de Unión por la Patria.

El diputado de Unión por la Patria Juan Grabois señaló este viernes que no reivindica “los planes sociales”, pero sí “las cooperativas”, mientras que dijo que “desde 2015 que no se perfora el número de la pobreza”.

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“Yo no estoy reivindicando los planes sociales, yo reivindico las cooperativas”, indicó en declaraciones a Splendid AM990 a las que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, mientras que dijo: “Con Cristina (Kirchner) el número de la pobreza era el 25%. Desde el 2015 que no se perfora ese número. Ese era el núcleo duro, ahora el núcleo duro de la pobreza es del 30%”.

Además, manifestó: “Creo que es un honor desmerecido que la derecha deshumanizante me asocie a mí con los condenados de la tierra que es lo quise hacer toda mi vida. Creo que me falta mucho para lograrlo”.

Finalmente, señaló: “Parte del Episcopado son los obispos y no veo que tomen el legado de Francisco. Veo las acciones por un año del fallecimiento y no hay ni una al día. Nosotros venimos preparándonos todo el año para ese evento con las organizaciones”.

FUENTE: Agencia NA

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