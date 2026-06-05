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Ceremonia

Ahora, el gobierno ofreció Tecnópolis para la despedida popular del Indio Solari

En principio, el gobierno nacional había descartado sitios oficiales para la despedida del Indio, y la disposición de días de duelo nacional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, confirmó esta noche que el Gobierno Nacional ofreció el predio de Tecnópolis, ubicado en la localidad bonaerense de Villa Martelli, para la realización del velatorio de Carlos el “Indio” Solari.

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“Tenemos Tecnópolis para ofrecer, pero no nos pudimos comunicar con el abogado de la familia”, sostuvo Cifelli en declaraciones al canal TN. Asimismo, y según dijo el funcionario nacional, la seguridad correría por cuenta de la Policía Federal. En horas de la tarde, tantoTecnópolis, la Casa Rosada, el Congreso, o cualquier sitio oficial, estaban descartados por parte del gobierno para la despedida popular el mítico artista. Tambien se habría descartado decretar el duelo nacional.

El secretario de Cultura se expresó de esta forma en momentos en que no está confirmado por el entorno del músico dónde será el último adiós, que tendrá lugar este domingo.

Por otra parte, surgió la posibilidad de que el músico sea velado en el estadio de Racing, en Avellaneda a pedido de la familia, que se habría contactado con autoridades del club.

En consecuencia, las opciones que se barajan actualmente son el mencionado “Cilindro” de Avellaneda, el estadio Único de La Plata y el predio de Tecnópolis, propuesto por el gobierno nacional.

En tanto, y con la cancha de Boca imposibilitada para albergar la ceremonia por distintas obras, y el estadio Monumental reservado para un recital de Lali, otra opción que se descartó fue la del estadio de Huracán, donde los “Redondos” dieron algunos de sus shows más icónicos en 1993 y 1994, ya que no cuenta con el permiso de seguridad de la Ciudad.

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