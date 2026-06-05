Kicillof despidió al Indio: "Un héroe argentino"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se emocionó al hablar del “Indio” Solari que falleció este viernes y se refirió al artista como un “héroe” que “les dio voz a varias generaciones”.

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Massa despidió al “Indio” Solari en las redes: ¿qué dijo?¿Cuáles fueron los mensajes que dejó el gobernador de Buenos Aires sobre “El Indio”?

Axel Kicillof comenzó diciendo: “Hoy es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros” y “me considero uno”.

“Hoy despedimos al Indio, a un artista, pero, sobre todo, a un héroe argentino”, señaló al disertar en el Congreso "Políticas para la Igualdad del Estado Presente" en la Universidad Nacional de La Plata.

Además, dijo que el líder de Los Redondos “les dio lenguaje, poética, les dio voz a varias generaciones de argentinos y argentinas”.

En este sentido, “nos deja banderas” sumó y las enumeró: “Una de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación; otra de la alegría y otra del futuro”, expresó Kicillof.

Y por eso, aseguró: “No podíamos hoy dejar de plantar un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”.