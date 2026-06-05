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Kicillof despidió al Indio: "Un héroe argentino"

Fue uno de los conceptos del gobernador bonaerense con los que homenajeó al ídolo fallecido esta mañana, acompañado de aplausos y emoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se emocionó al hablar del “Indio” Solari que falleció este viernes y se refirió al artista como un “héroe” que “les dio voz a varias generaciones”.

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Axel Kicillof comenzó diciendo: “Hoy es un día tristísimo para cientos de miles de ricoteros” y “me considero uno”.

“Hoy despedimos al Indio, a un artista, pero, sobre todo, a un héroe argentino”, señaló al disertar en el Congreso "Políticas para la Igualdad del Estado Presente" en la Universidad Nacional de La Plata.

Además, dijo que el líder de Los Redondos “les dio lenguaje, poética, les dio voz a varias generaciones de argentinos y argentinas”.

En este sentido, “nos deja banderas” sumó y las enumeró: “Una de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación; otra de la alegría y otra del futuro”, expresó Kicillof.

Y por eso, aseguró: “No podíamos hoy dejar de plantar un homenaje, que lo vamos a hacer también con un aplauso al Indio Solari”.

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