Tras la advertencia de Kicillof, otros sectores se le animan a Mercado Libre

Tras la advertencia del gobierno bonaerense contra Mercado Libre, especialistas en el universo del dinero digital cuestionaron las prácticas del gigante del comercio virtual.

Multa Cuáles son las 10 cláusulas aplicadas por Mercado Libre que el gobierno bonaerense investiga por abusivas

El abogado Osvaldo Bassano, de la Asociación de Usuarios y Consumidores (ADUC) y Leonardo Ferrucci, principal accionista de la billetera virtual Waya, analizaron las prácticas comerciales de Mercado Libre.

La polémica se suscitó tras el anuncio por parte de Ariel Aguilar, subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente del ministro de Producción, Augusto Costa, que tiene a cargo la Dirección de Defensa al Consumidor en el plano bonaerense, explicara que la empresa fundada por Marcos Galperin encabeza el listado de las firmas contra las cuales más denuncias individuales se presentan en Defensa al Consumidor, con 2.396 en lo que va del año.

Los motivos van desde tarifas poco claras y cargos ocultos, a la sustracción de fondos de cuentas de terceros por considerarlas asociadas a un deudor moroso, incluyendo la falta de responsabilidad ante casos de fraude o hackeo.

Bassano es abogado especializado en derecho del consumidor, docente y autor de varios libros en la materia.

Sostiene que “el problema parte de que Mercado Libre es juez y parte. Cuando hay una controversia, el primer ámbito de resolución es la propia plataforma. Si no pudiste resolver o no te gusta, tenés que ir a los tribunales de CABA”.

“El sistema está pensado para que la gente desista de su reclamo. Esa es la mayor ganancia para ellos. En los últimos años, hubo fallos que equiparan a Mercado Libre con los clasificados de un diario, y de esa manera limitan su responsabilidad. Está mal, porque la plataforma tiene una capacidad de inducir a los compradores que los diarios no tenían y además está de los dos lados del mostrador”, agrega.

Por su parte, el fundador y CEO de la billetera virtual Waya, Leonardo Ferrucci, es uno de los pequeños jugadores que intentan hacerse un lugar en ese mercado, donde Mercado Libre deja escaso lugar para competir.

“Se ha hablado mucho de la inclusión financiera que permite la tecnología pero esto es otra cosa. Familias que destinan entre el 40 y el 60 por ciento de sus ingresos al pago de cuotas y obligaciones financieras. Personas con ingresos mensuales de entre un millón y un millón doscientos mil pesos terminan afrontando compromisos mensuales que pueden superar los quinientos o seiscientos mil pesos”, ejemplifica.

“Hoy los datos del sistema financiero muestran un deterioro creciente en determinados segmentos de crédito al consumo y una mayor presión sobre la capacidad de pago de los hogares. Esta situación debe preocupar tanto a quienes otorgan crédito como a quienes diseñan las políticas públicas”, reflexiona.

Para Ferrucci, “Mercado Libre y Mercado Pago han sido protagonistas de una revolución tecnológica y financiera regional, pero cuando una compañía alcanza una posición dominante dentro de un mercado, también es necesario analizar los efectos de concentración sobre la competencia y los consumidores. Comienzan procesos abusivos que a esta altura son evidentes y perjudican a muchas personas”.

El caso brasileño

Curiosamente, desde campos profesionales muy distintos, ambos expertos coinciden en valorar la experiencia brasileña.

Allí, MercadoLibre tiene presencia, pero sus prácticas comerciales no son tan cuestionadas. La explicación es doble.

Por un lado, Pix, creada desde el Banco Central, es pública, gratuita y masiva. El 80 por ciento de las operaciones del país pasan por ahí.

Ferrucci señala que, a la hora de poner coto al gigante, “se puede desarrollar una aplicación nueva desde cero o potenciar las preexistentes para que puedan competir”.

Por otro, el sistema normativo. “En Brasil se toman muy en serio el derecho del consumidor. Hay acciones abusivas que pueden encuadrarse como estafa y hubo procesos que terminaron con penas de prisión efectiva. En cambio acá destruyeron la secretaría”, sostiene Bassano al respecto.