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Un amigo

El genio del arte ricotero, Rocambole, dejó su recuerdo para el Indio Solari

El artista plástico Rocambole acompañó durante décadas al Indio Solari, desde la movida underground en tiempos de dictadura y temprana democracia.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Ricardo Cohen, conocido popularmente como Rocambole, el dibujante de las tapas de los discos de Los Redonditos de Ricota, se despidió del Indio Solari, quien falleció este viernes a los 77 años: "Adiós, amigo, tu luz seguirá iluminándonos".

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“Rocambole fue el realizador visual emblemático de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante décadas, creando la identidad gráfica e iconográfica que acompañó cada disco, cada recital y cada momento de la banda”, sostiene el comunicado oficial publicado en la cuenta de Instagram del intendente de Funes, Roly Santacroce, y que fue replicado en una historia por Rocambole.

Además, el artista difundió otro posteo en el que expresó su admiración por el exlíder de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado: "Adiós, amigo, tu luz seguirá iluminándonos". Rocambole, de 83 años, nació en el barrio porteño de Parque Patricios, pero toda su vida vivió en la ciudad de La Plata, donde en 1978 comenzó a elaborar las ilustraciones de las tapas de los discos.

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