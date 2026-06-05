viernes 5 de junio 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tras su muerte

"Banderas en tu corazón": el sentido homenaje de Desamparados al Indio Solari

El club sanjuanino se sumó a las muestras de dolor tras conocerse el fallecimiento de una de las figuras más emblemáticas del rock argentino. El artista murió este viernes a los 77 años, luego de convivir durante una década con la enfermedad de Parkinson.

Por Redacción Tiempo de San Juan
52775893636_941fbe4391_b
image

La noticia de la muerte de Carlos Alberto “El Indio” Solari sacudió este viernes a millones de fanáticos en todo el país y San Juan no fue la excepción. Luego de conocerse el fallecimiento del histórico cantante a los 77 años, Sportivo Desamparados decidió rendirle homenaje con un emotivo mensaje y una de sus tradicionales banderas, en un gesto cargado de simbolismo para despedir a un artista que marcó a generaciones enteras.

Lee además
escandalo en el globo: comunicado, actividades normales y la banca de sus hinchas
Crisis institucional

Escándalo en El Globo: comunicado, actividades normales y la banca de sus hinchas
Franco Colapinto impactó contra un muro durante la segunda práctica libre del Gran Premio de Mónaco, aunque el Alpine no sufrió daños importantes.
Fórmula 1

Video: así fue el accidente de Colapinto contra el muro en Mónaco

A través de sus redes sociales, el conjunto víbora expresó su tristeza por la partida del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que trascendió el ámbito musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural y popular desde la década del ‘70. La bandera elegida por el club, vinculada al universo ricotero, reflejó el fuerte lazo entre el fútbol argentino y la pasión que despertaba el Indio entre sus seguidores.

Solari falleció este viernes por la mañana en su hogar, luego de padecer durante aproximadamente diez años la enfermedad de Parkinson. Reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional, el cantante alcanzó una dimensión mítica como principal compositor y voz de Los Redondos, construyendo un legado artístico inmenso que perdurará mucho más allá de su ausencia física.

La foto que publicaron en Sportivo Desamparados:

image

Seguí leyendo

River busca un amistoso estelar: Barcelona podría visitar el Monumental

Las 10 reglas nuevas que debutarán en el Mundial 2026

¡Bien de bien! Mirá la brutal presentación de la lista de la selección uruguaya, con un Bielsa impecable

¿Maldición? Por qué no es una buena noticia que Argentina vuelva a ser 1° en el ranking FIFA

River repatria a otro campeón del mundo, y le dice a tres figuras que se busquen club

Batacazo y silbatina: Francia perdió de local contra Costa de Marfil

España igualó 1-1 con Irak en la previa del Mundial 2026

Guerra familiar, intervención y crisis institucional: el drama que atraviesa un club sanjuanino

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en vivo, seleccion argentina: habla scaloni y toda la previa del amistoso ante honduras
Minuto a minuto

EN VIVO, Selección Argentina: habla Scaloni y toda la previa del amistoso ante Honduras

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años video
Giro inesperado

Tras el insólito error del tribunal, el joven acusado por tentativa de femicidio fue condenado a 10 años

Quién está detrás del crítico de moda de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa video
Pal gueto vip

Quién está detrás del "crítico de moda" de Unión: la historia de Leonel, el rawsino viral por sus opiniones sobre ropa

El hecho ocurrió en la plaza del barrio Sarmiento, en Chimbas.
Atraco callejero

Dos chicas fueron asaltadas a punta de pistola por tres sujetos en una plaza de Chimbas

Un fuerte sismo se registró durante la madrugada del viernes en San Juan.
Este viernes

Un fuerte sismo de magnitud 4,9 se registró en San Juan y se sintió en cinco provincias

Interior del Camping de UDAP en Rivadavia.
Rivadavia

Podaba árboles en el camping de UDAP, se cayó y ahora se encuentra en coma luchando por su vida

Te Puede Interesar

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia
Puesta a prueba

Se realizó en San Juan un simulacro de juicio por jurados populares: del caso ficticio a estudiantes encarando roles de la justicia

Por Bautista Lencinas
En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: Hay mucha oferta falsa en redes sociales
Escenario

En medio de los cambios del gobierno de Milei, la RTO pierde demanda en San Juan y apuntan a las revisiones truchas: "Hay mucha oferta falsa en redes sociales"

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia
Disputa

Los concejales oficialistas suspendidos en Sarmiento impugnaron la sanción y anticiparon que irán a la Justicia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari
Pericia

Qué dice la autopsia sobre las causas de la muerte del Indio Solari

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo
Villa Estornell

Cayó el falso policía que asaltó a punta de pistola en Rawson: tenía pedido de captura y hallaron droga en medio del operativo