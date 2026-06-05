"Banderas en tu corazón": el sentido homenaje de Desamparados al Indio Solari

La noticia de la muerte de Carlos Alberto “El Indio” Solari sacudió este viernes a millones de fanáticos en todo el país y San Juan no fue la excepción. Luego de conocerse el fallecimiento del histórico cantante a los 77 años, Sportivo Desamparados decidió rendirle homenaje con un emotivo mensaje y una de sus tradicionales banderas, en un gesto cargado de simbolismo para despedir a un artista que marcó a generaciones enteras.

A través de sus redes sociales, el conjunto víbora expresó su tristeza por la partida del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, una banda que trascendió el ámbito musical para convertirse en un verdadero fenómeno cultural y popular desde la década del ‘70. La bandera elegida por el club, vinculada al universo ricotero, reflejó el fuerte lazo entre el fútbol argentino y la pasión que despertaba el Indio entre sus seguidores.

Solari falleció este viernes por la mañana en su hogar, luego de padecer durante aproximadamente diez años la enfermedad de Parkinson. Reconocido como una de las figuras más influyentes y enigmáticas del rock nacional, el cantante alcanzó una dimensión mítica como principal compositor y voz de Los Redondos, construyendo un legado artístico inmenso que perdurará mucho más allá de su ausencia física. La foto que publicaron en Sportivo Desamparados: image

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