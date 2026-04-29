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El ministro más buscado visita San Juan: Juan Bautista Mahiques vendrá a la Junta Federal de Cortes

El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, arribará a la provincia en el marco de una actividad que se llevará adelante los próximos 13, 14 y 15 de mayo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, visitará San Juan en el marco de la reunión de la Junta Federal de Cortes, que se desarrollará los días 13, 14 y 15 de mayo. La provincia será sede del encuentro y la anfitriona será la Corte de Justicia local.

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Según confirmó en el programa de Tiempo Streaming Off the Record, que conducen Florencia García, Luz Ochoa y Santiago Riveros, el presidente de la Corte de Justicia de San Juan Daniel Olivares Yapur, el funcionario llegará puntualmente el 15 de mayo. Además, se espera la participación de más de 50 integrantes de cortes provinciales de todo el país.

Mahiques asumió en el cargo hace casi dos meses, tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. En la Casa Rosada destacan sus primeras semanas de gestión y aseguran que avanza en los objetivos fijados al momento de su designación.

El ministro se encuentra en el ojo público ya que envió al Senado de 102 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal, entre ellos estaría el sillón en el Juzgado Federal N°1 que dejó vacante -hace ya un largo tiempo- Miguel Ángel Gálvez. Se trata de un movimiento significativo si se tiene en cuenta que, durante los dos años previos, no se habían impulsado nombramientos de jueces.

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