Las amenazas escolares llegaron a Iglesia y Jáchal

Dos nuevos episodios encendieron las alarmas en el norte sanjuanino: la Escuela Provincia de Santa Cruz, en Iglesia, y la Agrotécnica Manuel Belgrano, en Jáchal, quedaron bajo investigación judicial tras la aparición de mensajes intimidantes dentro de los establecimientos.

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En Iglesia, la preocupación creció cuando las autoridades detectaron una inscripción en el baño de varones del edificio ubicado sobre avenida Santo Domingo. Según informó el medio Eco del Viento, el mensaje advertía sobre un posible “tiroteo” con fecha para el 30 de abril.

El oficial Domínguez, de la Comisaría 22°, indicó que se inició una investigación para determinar el origen del escrito. “Fue realizado con un elemento similar a un marcador o fibra sobre los cerámicos de la pared y en la mochila de un inodoro”, precisó.

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En paralelo, en la Agrotécnica Manuel Belgrano, en Jáchal, encontraron un bollito de papel con una vaina servida dentro del establecimiento. Intervino la Comisaría 21 y también tomó participación la Justicia.

Ambos casos quedaron en manos de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Jáchal, mientras avanzan las actuaciones para establecer responsabilidades.

Estos episodios se dan en medio de una seguidilla de amenazas en escuelas de todo el país. En ese contexto, el Gobierno de San Juan confirmó que al menos 27 establecimientos ya se vieron afectados por situaciones similares en las últimas semanas.