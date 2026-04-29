Insólito robo en Pocito: quiso llevarse un palo gigante y lo atraparon

Un episodio poco habitual de inseguridad tuvo lugar en Pocito, donde un hombre de 29 años fue arrestado tras intentar llevarse un tronco de madera de gran tamaño desde el patio de una vivienda en Carpintería.

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El hecho ocurrió el martes 28 de abril, alrededor de las 20:50, en un domicilio ubicado sobre calle Mendoza, a la altura del kilómetro 25, en Villa Pons, según precisaron fuentes judiciales.

El acusado, identificado como Leandro Méndez, reside en la zona y, de acuerdo a la investigación, habría ingresado al terreno por la parte trasera aprovechando que no había un cierre perimetral. Una vez dentro, tomó un palo rollizo de aproximadamente cuatro metros con la intención de retirarlo del lugar.

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La maniobra fue advertida por el propietario, quien salió a verificar la situación tras escuchar a sus perros alterados. En ese momento, un familiar suyo que llegaba al domicilio vio al sospechoso con el elemento en su poder, lo que desencadenó una persecución.

Al notar que lo habían descubierto, Méndez dejó el tronco en la vía pública e intentó huir hacia el este, internándose en la cancha de La Nobleza. Sin embargo, fue alcanzado pocos metros después por el dueño de casa, su sobrino y algunos vecinos, quienes lograron retenerlo hasta que arribó la Policía.

Efectivos de la Subcomisaría Castro de Carpintería intervinieron en el lugar, concretaron la detención y trasladaron el procedimiento a la dependencia policial, en medio de un clima tenso.

El objeto fue recuperado y la causa quedó provisoriamente encuadrada como intento de hurto, con intervención de autoridades del Ministerio Público Fiscal.