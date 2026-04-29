Sentido homenaje para un joven que murió al chocar con un colectivo en La Bebida

El sol del último fin de semana iluminó una de las esquinas más dolorosas de la localidad de La Bebida, en Rivadavia. A un mes del trágico fallecimiento de Lucas Gil Saavedra , el joven motociclista que no logró sobrevivir a las graves secuelas de un impacto contra un colectivo, el asfalto que fue escenario de la tragedia se transformó en un espacio de lucha. El joven había ingresado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con un cuadro crítico y, tras luchar por su vida durante más de 20 días, su deceso dejó un vacío irreparable en la comunidad.

La jornada de homenaje comenzó con una concentración de familiares, amigos y vecinos que se acercaron con el único propósito de honrar su memoria. Entre abrazos contenidos y recuerdos compartidos, el silencio de la tarde fue la expresión más fiel de un dolor. No se trató solo de un acto de despedida, sino de una intervención cargada de significado social donde el nombre de Lucas fue el estandarte de un pedido urgente: que la vida de los conductores y peatones no dependa del azar o la falta de infraestructura.

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Mientras el acto se desarrollaba, la presencia de una movilidad policial en las cercanías marcó el ritmo institucional de la jornada. Los oficiales mantuvieron una postura respetuosa durante toda la tarde, aunque su presencia no pasó inadvertida para los organizadores. Los allegados al joven señalaron que el despliegue de seguridad fue una respuesta directa a la viralización de la convocatoria en redes sociales.

Desde el entorno de Lucas manifestaron que, con la misma rapidez con la que se dispuso el control policial para garantizar un ambiente pacífico, se debería intervenir en la seguridad vial de la zona. El reclamo, dirigido específicamente al municipio, detalló una lista de carencias que hoy convierten a esa intersección en una trampa mortal. La falta de cartelería de "PARE", la ausencia de señalización de límites de velocidad -especialmente crítica por la cercanía de una escuela- y la necesidad de lomos de burro fueron los puntos centrales de la exigencia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El sol del último fin de semana iluminó una de las esquinas más dolorosas de la localidad de La Bebida, en Rivadavia. A un mes del trágico fallecimiento de Lucas Gil Saavedra, el joven motociclista que no logró sobrevivir a las graves secuelas de un impacto contra un colectivo, el asfalto que fue escenario de la tragedia se transformó en un espacio de lucha. El joven había ingresado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con un cuadro crítico y, tras luchar por su vida durante más de 20 días, su deceso dejó un vacío irreparable en la comunidad. La jornada de homenaje comenzó con una concentración de familiares, amigos y vecinos que se acercaron con el único propósito de honrar su memoria. Entre abrazos contenidos y recuerdos compartidos, el silencio de la tarde fue la expresión más fiel de un dolor. No se trató solo de un acto de despedida, sino de una intervención cargada de significado social donde el nombre de Lucas fue el estandarte de un pedido urgente: que la vida de los conductores y peatones no dependa del azar o la falta de infraestructura. Mirá las imágenes Más información en @tiempodesanjuan #fallecimiento #accidentefatal #homenaje #tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Los presentes hicieron énfasis en la falta de mantenimiento de los árboles, cuyas ramas obstruyen la visión de quienes transitan, y recordaron con angustia que esa esquina ya se ha cobrado dos vidas, ambas en siniestros que involucraron a choferes de transporte público.

Con la emoción a flor de piel, la familia de Lucas transformó su duelo en un compromiso social, exigiendo que la prevención deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para que ninguna otra familia de La Bebida tenga que pasar por el mismo calvario.