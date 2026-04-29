miércoles 29 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Rivadavia

Sentido homenaje para un joven que murió al chocar con un colectivo en La Bebida

El momento se vivió el último fin de semana, precisamente el domingo 27 de marzo, fecha que se cumplía un mes de su fallecimiento. La familia y amigos pidieron más concientización en las calles y mejoras en la señalización.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.16
WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.19
WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.18
WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.17 (1)
WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.17

El sol del último fin de semana iluminó una de las esquinas más dolorosas de la localidad de La Bebida, en Rivadavia. A un mes del trágico fallecimiento de Lucas Gil Saavedra, el joven motociclista que no logró sobrevivir a las graves secuelas de un impacto contra un colectivo, el asfalto que fue escenario de la tragedia se transformó en un espacio de lucha. El joven había ingresado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con un cuadro crítico y, tras luchar por su vida durante más de 20 días, su deceso dejó un vacío irreparable en la comunidad.

Lee además
murio un motociclista que fue atropellado por un colectivo en rivadavia: lucho por su vida por mas de 20 dias
Triste noticia

Murió un motociclista que fue atropellado por un colectivo en Rivadavia: luchó por su vida por más de 20 días
El momento en que la moto que estaba estacionada en una vereda de Capital fue robada.
Sin vergüenza

Video: eligió una moto estacionada en pleno centro, en segundos la destrabó y se fue andando
WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.19

La jornada de homenaje comenzó con una concentración de familiares, amigos y vecinos que se acercaron con el único propósito de honrar su memoria. Entre abrazos contenidos y recuerdos compartidos, el silencio de la tarde fue la expresión más fiel de un dolor. No se trató solo de un acto de despedida, sino de una intervención cargada de significado social donde el nombre de Lucas fue el estandarte de un pedido urgente: que la vida de los conductores y peatones no dependa del azar o la falta de infraestructura.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.18

Mientras el acto se desarrollaba, la presencia de una movilidad policial en las cercanías marcó el ritmo institucional de la jornada. Los oficiales mantuvieron una postura respetuosa durante toda la tarde, aunque su presencia no pasó inadvertida para los organizadores. Los allegados al joven señalaron que el despliegue de seguridad fue una respuesta directa a la viralización de la convocatoria en redes sociales.

Desde el entorno de Lucas manifestaron que, con la misma rapidez con la que se dispuso el control policial para garantizar un ambiente pacífico, se debería intervenir en la seguridad vial de la zona. El reclamo, dirigido específicamente al municipio, detalló una lista de carencias que hoy convierten a esa intersección en una trampa mortal. La falta de cartelería de "PARE", la ausencia de señalización de límites de velocidad -especialmente crítica por la cercanía de una escuela- y la necesidad de lomos de burro fueron los puntos centrales de la exigencia.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "El sol del último fin de semana iluminó una de las esquinas más dolorosas de la localidad de La Bebida, en Rivadavia. A un mes del trágico fallecimiento de Lucas Gil Saavedra, el joven motociclista que no logró sobrevivir a las graves secuelas de un impacto contra un colectivo, el asfalto que fue escenario de la tragedia se transformó en un espacio de lucha. El joven había ingresado al Servicio de Urgencias del Hospital Rawson con un cuadro crítico y, tras luchar por su vida durante más de 20 días, su deceso dejó un vacío irreparable en la comunidad. La jornada de homenaje comenzó con una concentración de familiares, amigos y vecinos que se acercaron con el único propósito de honrar su memoria. Entre abrazos contenidos y recuerdos compartidos, el silencio de la tarde fue la expresión más fiel de un dolor. No se trató solo de un acto de despedida, sino de una intervención cargada de significado social donde el nombre de Lucas fue el estandarte de un pedido urgente: que la vida de los conductores y peatones no dependa del azar o la falta de infraestructura. Mirá las imágenes Más información en @tiempodesanjuan #fallecimiento #accidentefatal #homenaje #tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Los presentes hicieron énfasis en la falta de mantenimiento de los árboles, cuyas ramas obstruyen la visión de quienes transitan, y recordaron con angustia que esa esquina ya se ha cobrado dos vidas, ambas en siniestros que involucraron a choferes de transporte público.

Con la emoción a flor de piel, la familia de Lucas transformó su duelo en un compromiso social, exigiendo que la prevención deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para que ninguna otra familia de La Bebida tenga que pasar por el mismo calvario.

WhatsApp Image 2026-04-26 at 21.09.17 (1)

Temas
Seguí leyendo

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

Perdió $8.000.000 por llamar al falso contacto de una tarjeta de crédito

Denuncian al Arzobispado de San Juan por la usurpación de un terreno en Pocito

El empresario acusado de tres abusos que estaba en Chile pasó por Tribunales con una sorpresiva defensa

El conductor del vuelco mortal en Samiento fue detenido y quedó bajo la lupa

Detectaron un criadero ilegal de animales exóticos en Pocito: tenía desde ciervos hasta antílopes de la India

Se conoció el estado de salud de los sobrevivientes del vuelco en Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: Lo mataron como a un perro y se escondieron todos video
Testimonio

Una madre que llora a su hijo y que aún pide respuestas: "Lo mataron como a un perro y se escondieron todos"

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson
En las redes

Quién era el joven que murió tras recibir un ladrillazo en Rawson

Imagen archivo Tiempo de San Juan
Barrio Alameda

Murió un joven al que le dieron un ladrillazo en la cabeza en Rawson: investigan posible asesinato

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque
Capital

Tragedia en el microcentro: el desgarrador llanto de la familia al ver el video del choque

Este es el exjefe José Orlando Luna. Imagen archivo Tiempo de San Juan
Deceso

Murió José Orlando Luna, exjefe de la Policía de San Juan

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Ataque callejero

Una patota golpeó a un hombre en Chimbas para asaltarlo y lo dejó convulsionando

Por Redacción Tiempo de San Juan
Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña video
Tiempo en La Rioja

Entre el miedo a perder el trabajo y la unidad popular: así se vive por dentro el corte de los vecinos de Guandacol tras el cierre del camino a Vicuña

El momento en que la moto que estaba estacionada en una vereda de Capital fue robada.
Sin vergüenza

Video: eligió una moto estacionada en pleno centro, en segundos la destrabó y se fue andando

Cómo estará el tiempo durante el fin de semana largo de Semana Santa.
Clima

Miércoles otoñal en San Juan: cielo algo nublado y temperatura agradable

Mario Josué Ríos, alías Judas.
Crimen de Cristian Castro

Conocé a "Judas", el acusado de matar a otro hombre de un ladrillazo en barrio Alameda